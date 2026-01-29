Goal.com
جوارديولا يقبل هدية مورينيو و"نسخة ليفربول الرديئة" تلمع أوروبيًا.. مفاجآت وأهداف +90 تتلاعب بالمشاعر في ليلة الملحق والتأهل المباشر بدوري الأبطال

ليلة أوروبية مجنونة تخطف القلوب..

بينما كانت أجراس شتاء القارة العجوز تُقرع؛ أُسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على واحدة من أكثر الليالي إثارة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نحن لم نكن أمام جولة ثامنة "أخيرة"، من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ بل أمام زلزال كروي بكل ما تحمله من معاني، أثبت نجاح النظام الجديد لـ"ذات الأذنين".

العديد من أندية القارة العجوز، دخلت "الجولة الأخيرة" من دوري أبطال أوروبا؛ وهي تصارع على ضمان مقعد في المراكز الثمانية الأولى، المؤهلة مباشرة إلى دور ثمن النهائي.

بينما فرق أخرى كانت تُقاتل على مقعد "المحلق"؛ وضمان عدم توديع المسابقة الأوروبية الأعرق، بشكلٍ مبكر.

وحسب اللوائح والقوانين.. تتأهل الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى دور الـ16 بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين، ملحقًا.

وبناء على ما شهدناه في الجولة الأخيرة؛ سنستعرض قراءة سريعة لأهم ملامح مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ALMATYAFP

    آرسنال بـ"العلامة الكاملة".. وليفربول "السيئ" بين الـ8 الكبار

    حقق العملاق الإنجليزي آرسنال، العلامة الكاملة في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ليكون أول نادٍ يفعل ذلك في التاريخ.

    نعم.. نحن ما زلنا في عامنا الثاني فقط، من النظام الجديد لـ"ذات الأذنين"؛ إلا أن إنجاز تحقيق العلامة الكاملة "8 انتصارات من ثماني مباريات"، ليس بالأمر السهل أبدًا.

    وفي النسخة الماضية.. تصدر العملاق الإنجليزي الآخر ليفربول مرحلة الدوري؛ وذلك بتحقيقه 7 انتصارات مقابل هزيمة، في 8 مباريات.

    وبخصوص ليفربول؛ فهو حجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكاسح (6-0) على كاراباج الأذربيجاني في الجولة الأخيرة.

    وتواجد ليفربول بين الـ8 الكبار في مرحلة الدوري؛ جاء في واحدة من أسوأ نسخ الفريق، تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت.

    ويمكن اعتبار فوز الريدز المهم (1-0) ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، في الجولة الرابعة؛ هو مفتاح التأهُل "المباشر" إلى دور الـ16، من المسابقة الأوروبية.

  • Pep GuardiolaGetty

    ريال مدريد ينهار.. وبيب جوارديولا يدين بـ"الفضل" لمورينيو

    ومن ناحيته.. العملاق الإسباني ريال مدريد الذي كان مصيره في أقدام لاعبيه؛ وجد نفسه يخرج من المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بالخسارة (2-4) أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الأخيرة.

    ريال مدريد تجمد عند النقطة 15 بهذه الهزيمة، ليتراجع إلى "المركز التاسع"؛ بينما ضمن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، التأهُل المباشر بدلًا منه.

    وبالتالي.. يدين مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بـ"الفضل" في التأهل المباشر؛ للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا.

    نعم.. ريال مدريد كان يكفيه التعادل بأي نتيجة ضد بنفيكا، لكي يصعد مباشرة إلى دور الـ16 بدلًا من السيتزنس، وذلك لتفوق الميرينجي بـ"فارق الأهداف"؛ إلا أن فوز كتيبة مورينيو، غير كل شيء.

    لكن أيضًا يحسب لمانشستر سيتي أنه فعل ما عليه أولًا؛ وذلك بتحقيقه الفوز (2-0) على نادي جلطة سراي التركي، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد.. عندما "عطل" الثنائي بعضهما

    دخل ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الجولة الثامنة "الأخيرة" من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وهما يحتاجان إلى الفوز، من أجل التأهُل المباشر إلى دور الـ16.

    والسؤال الذي يُمكن أن نطرحه: "ماذا حصل في المباراة التي جمعت باريس ونيوكاسل في مسابقة (ذات الأذنين)؟!".

    الإجابة هُنا؛ هي أن باريس ونيوكاسل يونايتد تعادلا (1-1)، ليحصد كل منهما النقطة الـ14 فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وبالطبع.. فقد الثنائي فرصة التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ ليضطرا إلى خوض "الملحق".

    ولعب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، أفضل لاعب في العالم 2025، دورًا كبيرًا في النكسة الباريسية؛ وذلك بعدما أهدر ركلة جزائية ضد نيوكاسل، كانت من الممكن أن تضمن التأهل المباشر لفريقه.

    إلا أننا يجب أن لا ننسى أن باريس سان جيرمان، عندما حقق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2024-2025؛ كان ذلك بعدما اضطر لخوض "الملحق"، أيضًا.

  • انتصارات مُتأخرة تنقذ تشيلسي وسبورتنج لشبونة.. وبنفيكا في الصورة

    كانت الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ مليئة بالإثارة الكروية، التي تجعلنا نقع في حب هذه الساحرة المجنونة.

    نعم.. الجولة الثامنة شهدت تحقيق العديد من الأندية انتصارات متأخرة؛ قادتهم إما للتأهل المباشر إلى دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، أو لخوض الملحق الأوروبي.

    وفيما يلي.. بعض الانتصارات المتأخرة "المؤثرة":

    * أتلتيك بيلباو الإسباني (2-3) سبورتنج لشبونة البرتغالي

    سجل أليسون سانتوس هدف الانتصار للشبونة ضد بيلباو، في الدقيقة 90+4 أو الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

    هذا الهدف أوصل سبورتنج لشبونة إلى النقطة 16؛ ليضمن التأهل المباشر إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من باقي النتائج بالطبع.

    * نابولي الإيطالي (2-3) تشيلسي الإنجليزي

    أحرز جواو بيدرو هدف الانتصار لتشيلسي ضد نابولي، في الدقيقة 84؛ ليصل بفريقه إلى النقطة السادسة عشر.

    وعلى غرار لشبونة.. أهل هدف بيدرو فريقه الإنجليزي، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ دون الاضطرار لخوض الملحق.

    * بنفيكا البرتغالي (4-2) ريال مدريد الإسباني

    حتى الدقيقة 90+8؛ كان بنفيكا منتصرًا (3-2) على ريال مدريد، ولكنه أيضًا لم يكن ضامنًا للتأهل إلى "الملحق".

    هُنا.. صعد حارس بنفيكا أناتالي تروبين إلى حدود منطقة الـ18 لريال مدريد، لاستغلال كرة ثابتة في الأنفاس الأخيرة.

    ونجح تروبين في القفز فوق الجميع، وتسجيل هدف قاتل لبنفيكا؛ لتنتهي النتيجة (4-2)، ويحجز العملاق البرتغالي آخر مقعد مؤهل إلى "ملحق" ثمن النهائي.

    المقعد الأخير خطفه بنفيكا من نادي مارسيليا الفرنسي؛ الذي يجب أن يلوم نفسه أولًا وأخيرًا، وذلك بسقوطه (0-3) أمام كلوب بروج.

    أي أن مارسيليا لو خسر (0-2)، كان سيضمن التأهل مع كلوب بروج نفسه، إلى "ملحق" ثمن النهائي؛ وهو ما لم يتحقق في النهاية.

  برشلونة يؤمن نفسه في الشوط الثاني.. وإنتر يدفع الثمن

    برشلونة يؤمن نفسه في الشوط الثاني.. وإنتر يدفع الثمن

    وإذا انتقلنا إلى العملاق الإسباني برشلونة؛ فسنجد أنه كان خاسرًا (0-1) ضد كوبنهاجن الدنماركي، حتى نهاية الشوط الأول.

    هذه النتيجة كانت تعني عدم تأهل برشلونة إلى دور الـ16 مباشرة، واضطراره إلى خوض "الملحق".

    لكن.. برشلونة انتفض في الشوط الثاني، وسجل 4 أهداف دفعة واحدة؛ ليصل إلى النقطة السادسة عشر، ويتأهل مباشرة في "المركز الخامس".

    أما إنتر الإيطالي؛ فشل في التأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز (2-0) على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأخيرة.

    إنتر الذي حقق 4 انتصارات متتالية في بداية مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية؛ دفع الثمن غاليًا من خسائره الثلاث بعد ذلك، ضد أتلتيكو مدريد الإسباني وآرسنال وليفربول الإنجليزيين.

    ولذلك.. لم يشفع للعملاق الإيطالي، الفوز في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، ضد بوروسيا دورتموند؛ حيث وصل إلى النقطة الخامسة عشر، في "المركز العاشر".

  نتائج مثيرة.. أحلام أتلتيكو وأتالانتا تتساقط وموناكو يستفيد

    نتائج مثيرة.. أحلام أتلتيكو وأتالانتا تتساقط وموناكو يستفيد

    وأخيرًا.. هُناك بعض النتائج المهمة التي شهدتها الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ يجب الوقوف عندها، وذلك على النحو التالي:

    * أتلتيكو مدريد الإسباني (1-2) بودو جليمت النرويجي

    بعد تحقيقه المفاجأة في الجولة السابعة، بالفوز (3-1) على أرضه ضد مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ها هو بودو جليمت يفجر قنبلة كروية كبرى.

    جليمت فاز (2-1) على أتلتيكو في العاصمة مدريد؛ ليصل إلى نقطته التاسعة، ضامنًا خوض "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي.

    ومن ناحيته.. أتلتيكو مدريد الذي كان يظن أنه قادر على الفوز بنتيجة جيدة، وبالتالي التأهل المباشر إلى دور ثمن النهائي؛ وجد نفسه يخسر ضد فريق مغمور، ويضطر لخوض "الملحق".

    * موناكو الفرنسي (0-0) يوفنتوس الإيطالي

    موناكو الذي خسر (1-6) ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري؛ كان السقوط ضد يوفنتوس يعني أنه سيودع دوري أبطال أوروبا، نظرًا لأن فارق الأهداف ضده.

    وصمد موناكو في النهاية؛ وتمكن من حصد نقطة ضد يوفنتوس، أهلته لخوض "ملحق" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

    * يونيون سان خيلواز البلجيكي (1-0) أتالانتا الإيطالي

    مثل أتلتيكو مدريد.. احتاج أتالانتا للفوز على يونيون سان خيلواز بنتيجة كبيرة؛ لضمان التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

    أحلام أتالانتا لم تتحقق في النهاية؛ حيث سقط (0-1) ليضطر لخوض الملحق، بينما لم يكفي الفوز يونيون سان خيلواز للتواجد ضمن المراكز الأربعة والعشرين.

