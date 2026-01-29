جوارديولا يقبل هدية مورينيو و"نسخة ليفربول الرديئة" تلمع أوروبيًا.. مفاجآت وأهداف +90 تتلاعب بالمشاعر في ليلة الملحق والتأهل المباشر بدوري الأبطال

بينما كانت أجراس شتاء القارة العجوز تُقرع؛ أُسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على واحدة من أكثر الليالي إثارة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نحن لم نكن أمام جولة ثامنة "أخيرة"، من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ بل أمام زلزال كروي بكل ما تحمله من معاني، أثبت نجاح النظام الجديد لـ"ذات الأذنين".

العديد من أندية القارة العجوز، دخلت "الجولة الأخيرة" من دوري أبطال أوروبا؛ وهي تصارع على ضمان مقعد في المراكز الثمانية الأولى، المؤهلة مباشرة إلى دور ثمن النهائي.

بينما فرق أخرى كانت تُقاتل على مقعد "المحلق"؛ وضمان عدم توديع المسابقة الأوروبية الأعرق، بشكلٍ مبكر.

وحسب اللوائح والقوانين.. تتأهل الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى دور الـ16 بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين، ملحقًا.

وبناء على ما شهدناه في الجولة الأخيرة؛ سنستعرض قراءة سريعة لأهم ملامح مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..