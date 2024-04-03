خرافات السوشيال ميديا .. "المُفسدان" أرتيتا وجوارديولا هما السبب في تدمير كرة القدم!

تريند غريب بعد قمة ملعب الاتحاد

في 24 فبراير الماضي، خرج محمد أبو تريكة بجملة أصبحت التريند الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب هو إمتاع آرسنال بصورة غير مسبوقة مع ميكيل أرتيتا.

أبو تريكة طلب مازحًا من القناة الناقلة للدوري الإنجليزي بالمنطقة العربية، رفع قيمة الاشتراك لمباريات المدفعجية لأنها الأكثر متعة ومن كوكب آخر.

دعونا نحرك الزمن للأمام قليلًا، وبالتحديد يوم 30 مارس الماضي، عندما قدم نيوكاسل ووست هام ملحمة كروية مبهرة انتهت بفوز الماكبايز 4/3، ليكون التريند وقتها "مرحبًا بالكرة الجميلة ومتعة الدوري الإنجليزي بعد أسابيع من المباريات الباهتة في التوقف الدولي"..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد 24 ساعة فقط من هذا الاحتفاء بعودة الكرة الجميلة، وجدنا فجأة أن متعة كرة القدم اختفت تمامًا، وقام المدربون الأشرار بتدميرها بسبب أساليبهم الحديثة التي تمنع اللاعبين من الإبداع، وذلك لأن آرسنال تعادل مع مانشستر سيتي من دون أهداف على ملعب الاتحاد.

هذا يؤكد لنا حقيقة واحدة، أن التريند يلغي ما قبله أي كانت حقيقته أو صوابه، وهذا هو الفخ الذي يقع فيه أحدهم الذي سنطلق عليه لقب "صديقنا المميز"..