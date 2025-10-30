FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP
محمود خالد

"نابولي رفض عرضًا بـ100 مليون ونجم الريال قال لي أنتم رائعون" .. كوليبالي يروي قصة "دعوة العمرة" التي سبقت رحيله للهلال

أنشيلوتي كاد أن يستقيل بسببه..

بين الحين والآخر، يخرج الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحديث حول تجربته في دوري روشن السعودي، وذكرياته مع نابولي وتشيلسي، فيما يؤكد كوليبالي أنه اتخذ القرار الصحيح، حينما شدّ الرحال إلى المملكة في صيف 2023.

كوليبالي كان الصفقة الثانية في الهلال، بعد روبن نيفيش، خلال الميركاتو التاريخي لأندية دوري روشن، في صيف 2023، الذي شهد انتقال عددٍ من نجوم العالم إلى المملكة، حيث أبرم الزعيم حينها صفقات من العيار الثقيل، بضم سيرجي سافيتش وياسين بونو وألكساندر ميتروفيتش، فضلًا عن تعاقده مع نيمار جونيور، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وانضم كوليبالي إلى صفوف الهلال، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، حيث يستعد لدخول الفترة الحرة، في يناير، وسط أنباء حول تحرك الإدارة نحو حسم ملف تجديد العقود لعدد من لاعبيه، فيما أعلن الزعيم عن نجاحه - حتى الآن - في تمديد عقود سالم الدوسري وياسين بونو وحمد اليامي وسيرجي سافيتش.

  • "رحلة العمرة" التي سبقت انتقاله إلى الهلال

    وتطرّق كوليبالي للحديث حول ما قبل انتقاله إلى صفوف الهلال، وكيف تبلورت فكرة اللعب في السعودية في ذهنه.

    وقال خاليدو، عبر قناة Zack Nani على موقع "تويتش"، إنه سافر إلى المملكة من أجل أداء مناسك العمرة، برفقة أصدقائه، قبل توقيعه للهلال بستة أشهر، وقام أحد الأصدقاء بالدعاء له "إن شاء الله ستوقع في السعودية"، وقد تم الأمر.

    وسبق أن كشف كوليبالي عن البُعد الديني في شخصيته، والذي انعكس على حياته في السعودية، قائلًا إنه رفض العيش في المجمعات السكنية الراقية "الكمباوند"، لأنه يحب التواجد في المسجد باستمرار، وفي الشوارع والحواري مع الناس.

    وقال كوليبالي في ليلة حسم لقب الدوري، بموسم 2023-2024، "التأقلم مع الهلال كان جيدًا جدًا، وشعرت أنني في بيتي، السعودية في القمة، وبحكم أني مسلم، فهذا شيء جميل جدًا، ورغم انتصاراتنا، ولكن لا نزال نرغب في المزيد من الفوز، وأن نمنح أكثر لجمهورنا، فهذا النادي يستحق والجميع رائعون".

    • إعلان
  • kalidou-Koulibaly(C)Getty Images

    نابولي يرفض عرضًا للتاريخ

    واستعاد كوليبالي ذكرياته مع نابولي عام 2018، عندما كان مطلوبًا من قِبل نادي مانشستر يونايتد، ليقدم النادي الإنجليزي عرضًا كبيرًا من أجل الظفر بالصفقة.

    وقال كوليبالي إن مانشستر يونايتد قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، من أجل التعاقد معه، إلا أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، رفض العرض، بل إن المدرب كارلو أنشيلوتي، قال له حينها "إذا رحلت فسأستقيل"، مضيفًا أنه كان بإمكانه الحصول على صفقة العمر، ولكن النادي الإيطالي لم يوافق.

    حينها أشارت تقارير إلى أن كوليبالي كان مطلوبًا بقوة من قِبل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاد مانشستر يونايتد في ذلك الوقت.

    ولعب خاليدو كوليبالي في صفوف نابلي على مدار ثماني سنوات، بين 2014 و2022، قبل انتقاله إلى تشيلسي، في صفقة تقدر بـ41.9 مليون يورو، حيث لعب موسمًا واحدًا، ومن ثم رحل إلى الهلال، مقابل 23 مليون.

  • Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    نجم ريال مدريد أشاد بالهلال

    وتطرق كوليبالي للحديث عن مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، خلال المواجهة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

    وقال كوليبالي "خلال الاستراحة في مباراة ريال مدريد، اقترب مني كامافينجا، وقال لي: يا رفاق، أنتم متحمسون للغاية، إنكم تلعبون كرة قدم رائعة".

    وبرز كوليبالي مع الهلال، بشكل لافت، خلال مونديال الأندية، بأداء دفاعي ومساهمات هجومية كبيرة، قاد فيها الأزرق للعبور إلى ربع النهائي، كما سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي، وصنع تمريرة حاسمة أمام فلومينينسي.

    ولعب خاليدو دورًا في تحقيق إنجاز الهلال التاريخي، بإقصاء مانشستر سيتي من ثمن نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوز ملحمي بنتيجة (4-3)، فضلًا عن تعادل الهلال مع ريال مدريد، في الجولة الأولى، لينجح الزعيم في إيقاف سلسلة انتصارات الميرينجي بكأس العالم.

  • مبادرة رائعة

    وكشف خاليدو كوليبالي، صاحب الـ34 عامًا، عن قراره بأنه سيستأنف مشواره التعليمي، بجانب ممارسة كرة القدم، كما أنه يقوم بدراسة الإدارة الرياضية، في خطوة نالت إشادة كبيرة تجاه المدافع السنغالي.

    ويحمل خاليدو كوليبالي، العديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، بين الفوز بكأس أمم إفريقيا مع منتخب السنغال، وحصد لقب كأس إيطاليا والسوبر مع نابولي، فضلًا عن التتويج بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين في كأس السوبر مع الهلال.

    وعلى مدار مسيرته الرياضية، كان نابولي هو المحطة التي شهدت المشاركة الأكبر لكوليبالي، بعدما خاض 317 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 تمريرات، فيما يأتي الهلال بالمرتبة الثانية بـ104 مباراة، سجل فيها 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة، بينما شارك مع تشيلسي في 32 مباراة، مسجلًا هدفين و"أسيست".