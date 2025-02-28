رئيس الأهلي يثير الجدل بـ"الأشواط الإضافية" ضد الهلال .. ويحرج صحفيًا أمام الجميع!

ماذا قال خالد العيسى بعد الكلاسيكو

أثار خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد الفوز على الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال خسر (2-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء يوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روش السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بهذه النتيجة.. تجمد الهلال عند النقطة 51 في "المركز الثاني"؛ بينما ارتقى الأهلي إلى "الترتيب الرابع" مؤقتًا، برصيد 47 نقطة.