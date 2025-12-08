ناهيك عن الهزيمة أمام المنتخب المغربي، هناك لقطة بالتحديد لفتت أنظار الجماهير السعودية في المباراة بين المنتخبين، اتهموا على إثرها كريم البركاوي؛ نجم أسود الأطلس، بتعمد إهانة الصقور الخضر.
حملة هجوم جماهيرية واتهامات بـ"إهانة المنتخب السعودي" في كأس العرب .. نجم منتخب المغربي يفسر احتفاليته الغريبة!
المغرب يهزم السعودية
حقق المنتخب المغربي اليوم الإثنين، الفوز أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله كريم البركاوي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.
هذا الانتصار منح كتيبة المدرب طارق السكتيوي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، لتتأهل لمواجهة المنتخب السوري في دور الثمانية.
فيما خسر الصقور الخضر صدارة المجموعة، وتجمد رصيدهم عند ست نقاط في الوصافة، لكنهم سيواجهون المنتخب الفلسطيني في دور الثمانية.
ماذا فعل البركاوي؟
كريم البركاوي تكفل بمهمة تسجيل هدف أسود الأطلس الوحيد في المباراة، بعد خطأ وسوء تفاهم بين الثنائي السعودي المدافع عبدالإله العمري والظهير نواف بوشل.
وعقب الهدف، توجه النجم المغربي للاحتفال أمام الجماهير السعودية، لكن المشكلة كانت في الإشارة التي وجهها للمدرجات بيده، وكأنه "يقزم" من منافسه وأن "صغير" رغم مشاركته في البطولة المنتخب الأول، فيما يشارك المغرب بالرديف.
غضب الجمهور السعودي
لم يتوان الجمهور السعودي في الهجوم على صاحب الـ30 عامًا، خاصةً وأنه قضى خمس سنوات داخل المملكة العربية السعودية، ممثلًا نادي الرائد.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "وش ذي الاحتفالية!!!"، فيما علق آخر: "احتفالية اللاعب المغربي كريم البركاوي بعد تسجيله هدف في السعودية دليل على لؤمه مع البلد الذي أكرمه، إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا".
فيما أضاف ثالث: "كريم البركاوي يحتفل أمام الجمهور السعودي واضح مقصده يقول أنتم أقزام، أقسم بالله لو ما ندعسه الشوط الثاني إنها فضيحة وعار على اللاعبين اللي لابسين تيشيرت منتخبنا، لازم ندعسه ونعلمه من يكون المنتخب السعودي".
البركاوي يوضح
بالطبع تم سؤال النجم المغربي عن مقصده من الاحتفال بهذه الطريقة التي أغضبت الجانب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء..
ومن جانبه، أوضح البركاوي أنها لا تحمل أي إهانة لأحد، حيث قال: "الاحتفالية لا أقصد بها أي أحد، أنا أحب السعودية وجماهير المنتخب السعودي".
وأضاف: "رحلت عن الدوري السعودي، لكن علاقتي بالجميع قوية ولدي الكثير من الأصدقاء هناك والجماهير السعودية على رأسي".
المغربي اختتم: "أكرر احتفاليتي لا أقصد بها أي شيء، وربما أعود للدوري السعودي يومًا ما".
مسيرة البركاوي في السعودية
لاعب الوسط كان قد خرج للاحتراف لأول مرة خارج المغرب في صيف 2020 من بوابة الدوري السعودي، وتحديدًا الرائد، الذي قضى معه خمسة مواسم، قبل الرحيل مجانًا في صيف 2025 نحو الظفرة الإماراتي، بعد نهاية عقده.
وخاض البركاوي 131 مباراة في مختلف البطولات مع الرائد على مدار خمس سنوات، سجل خلالها 63 هدفًا وصنع سبعة آخرين.
موعد مباريات دور الـ8
من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني في 11 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن دور الثمانية.
فيما تقام قبلها مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره السوري في الخامسة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – في اليوم ذاته (11 ديسمبر).
تكرار سيناريو كأس العرب 2021
قطر كانت قد استضاف النسخة الماضية من كأس العرب 2021، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقد أوقعت القرعة وقتها المنتخب السعودي رفقة نظيره المغربي، بجانب منتخبي الأردن وفلسطين.
وقتها شارك الأخضر السعودي بالفريق الرديف، فبدأ البطولة متلقيًا الهزيمة أمام منتخب الأردن بهدف نظيف.
في الجولة الثانية من النسخة نفسها، تعادل الصقور الخضر أمام المنتخب الفلسطيني بهدف لكل منهما، لتتعقد حسابات تأهل السعودية للدور المقبل.
في الجولة الثالثة، كانت المواجهة المصيرية أمام المنتخب المغربي، لكن الكتيبة السعودية فشلت في تحقيق الفوز أو حتى التعادل، وتلقت الهزيمة وقتها بهدف نظيف، لتودع البطولة بنقطة وحيدة من دور المجموعات.
أما المنتخب المغربي فقد حقق العلامة الكاملة (تسع نقاط) خلال دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021، حيث بدأ بالفوز أمام المنتخب الفلسطيني برباعية نظيفة، وبالنتيجة نفسها انتصر أسود الأطلس أمام الأردن، وأخيرًا الفوز أمام السعودية (1-0)، ليتأهلوا لدور ربع النهائي.
في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، اصطدم المنتخب المغربي بنظيره الجزائري، حيث كانت المحطة الأخيرة لأسود الأطلس في البطولة.
المنتخبان تعادلا بثنائية لكل منهما، فيما أهدت ركلات الحظ الترجيحية بطاقة التأهل لنصف النهائي لمحاربي الصحراء منتصرين بـ(5-3)، حتى شقوا طريقهم إلى النهائي وحققوا اللقب في الأخير على حساب المنتخب التونسي.