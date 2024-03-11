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علي سمير

حلم جوارديولا ونفاثة ريال مدريد وهدف السعودية .. قائمة بأهم ضحايا "مذبحة" بايرن ميونخ الصيفية

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العديد من النجوم متوقع رحيلهم عن النادي البافاري

بايرن ميونخ ليس بخير، الفريق يعاني والفوضى تعم الفريق للعديد من الأسباب الفنية والإدارية، وذلك تحت قيادة الألماني المتخبط توماس توخيل.

النادي البافاري قرر إنقاذ الموقف بقرارين، الأول هو إعلان رحيل توخيل بعد نهاية هذا الموسم، والثاني بتعيين ماكس إيبريل مديرًا رياضيًا لوضع خطة مستقبلية للفريق.

العديد من التقارير الصحفية الألمانية، قالت إن إيبرل قد يقود ما أشبه بـ"المذبحة" لإعادة إحياء الفريق من جديد لمساعدته على العودة لسابق عهده من جديد.

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هذه المذبحة سيسفر عنها رحيل العديد من النجوم، ونستعرض معًا قائمة لأهمهم، وسط ترقب من عمالقة أوروبا والدوري السعودي للموقف..

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