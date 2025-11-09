Getty Images Sport
حكم سابق: ريال مدريد يستحق "ركلة جزاء" في الشوط الأول أمام فاييكانو!
شوط أول سلبي في موقعة رايو فاييكانو وريال مدريد
رغم سلبية النتيجة، إلا أن الشوط الأول شهد تقديم رايو فاييكانو أداء مميزًا، حيث لم يكتف الفريق المضيف بمجاراة ريال مدريد، بل تفوق عليه بوضوح في السيطرة والخطورة.
على الرغم من أن الاستحواذ متقارب (54% لفاييكانو مقابل 46% للريال)، إلا أن الفعالية الهجومية تميل بوضوح لصالح أصحاب الأرض.
لكن لقطة سقوط جود بيلينجهام في الدقيقة 25 أشعلت الجدل، حيث تلقى النجم الإنجليزي كرة عرضية، لكنه لم يتمكن من تسديد الكرة بأريحية، بينما تعرض للشد من مدافع فاييكانو.
لم يحتسب الحكم خوان مارتينيز مونيرا، حكم الساحة، أي مخالفة، كما لم يستدع من قبل غرفة تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.
لم تظهر اللقطة بوضوح في البث المباشرة، لكن إعادة بث (DAZN) أظهرت اللعبة بوضوح.
حكم سابق يؤكد استحقاق ريال مدريد ركلة جزاء
حلل إدواردو إيتورالدي جونزاليس الحكم الإسباني السابق، الحالة في إذاعة "كادينا سير"، مشيرًا إلى أنها "ركلة جزاء واضحة".
وقال إيتورالدي: "الأمر ليس أنه يمسكه. بل هو يمسكه بعنف، يدفعه للخلف... وهي ركلة جزاء. لم يتدخل الـ VAR لأن التوجيهات تقول بضرورة التدخل بشكل أقل. ولكن لا، يجب أن يتدخل عندما يتوجب عليه التدخل".
اللقطة انتهت، بالمناسبة، بقطع في قميص بيلينجهام، ما اضطره لتغيير قميصه.
ريال مدريد يتربع على صدارة الليجا
واصل ريال مدريد نزيف النقاط، وفشل في فك "عقدة" ملعب فاييكاس، ليسقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام جاره رايو فاييكانو في مباراة عجز فيها عن إيجاد الحلول.
لم يتمكن الفريق الملكي من استعادة توازنه سريعاً بعد "صفعة" الخسارة الأوروبية التي تلقاها منتصف الأسبوع الماضي على يد ليفربول، ليضيف تعثراً جديداً في الدوري.
بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما ارتفع رصيد فاييكانو إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
بعيدًا عن تعادل الليلة، يقدم نادي ريال مدريد موسماً قوياً للغاية، حيث يتربع حالياً على عرش صدارة الدوري الإسباني، ويحافظ على مركز متقدم ومؤهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.
تميزت مسيرة الفريق هذا الموسم بتحقيق انتصارات هامة في مباريات كبرى، أبرزها الفوز في الكلاسيكو على الغريم التقليدي برشلونة، بالإضافة إلى انتصارات حاسمة ضد فرق عنيدة مثل يوفنتوس ومارسيليا أوروبياً، وفالنسيا محلياً.
ورغم هذا الأداء المهيمن، لم تخلُ مسيرة الفريق من بعض "الكَبَوات". فقد تعرض ريال مدريد لهزيمته الأقسى هذا الموسم في الديربي أمام جاره أتلتيكو مدريد. كما تلقى الفريق خسارة أخرى خارج ملعبه في دوري الأبطال أمام ليفربول.
ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز على حساب رايو فاييكانو من أجل رفع رصيده إلى النقطة رقم 33، حتى يبتعد بالصدارة عن مطارديه فياريال (26 نقطة) وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (25 نقطة).
أما في دوري أبطال أوروبا، فيحتل الميرينجي المركز السابع في جدول الترتيب العام، والذي يؤهله بشكل مباشر إلى ثمن النهائي (أول 8 فرق تتأهل لدور الـ16 مباشرة، بينما تخوض الفرق من التاسع إلى 24 مواجهة الملحق).
ماذا ينتظر ريال مدريد في الفترة المقبلة؟
يدخل نادي ريال مدريد فترة حاسمة ومزدحمة بالمباريات مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، حيث تتنوع التحديات بين المنافسات المحلية في الدوري الإسباني والسوبر، والمواجهات القارية في دوري أبطال أوروبا.
تبدأ الالتزامات أواخر نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يلتقي الفريق مع أولمبياكوس يوم 23 نوفمبر في الدوري، يليه صدام أوروبي ضد جيرونا يوم 26 نوفمبر، قبل أن يختتم الشهر بمواجهة قوية ضد أتلتيك بيلباو يوم 30 نوفمبر.
ويشهد شهر ديسمبر جدولاً مضغوطاً يبدأ بلقاء سيلتا فيجو (3 ديسمبر)، يليه قمة أوروبية منتظرة ضد مانشستر سيتي (7 ديسمبر). ويعود الفريق للمنافسات المحلية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس (10 ديسمبر)، ثم إشبيلية (14 ديسمبر)، ويختتم العام بلقاء ريال بيتيس يوم 21 ديسمبر.
