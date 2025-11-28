"كان يستحق 4 إنذارات!" .. خبير تحكيمي يتهم الحكم بـ"التساهل" مع نجم الأهلي أمام القادسية

لم تخلُ القمة الكروية التي جمعت بين فريقي الأهلي والقادسية، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من بعض القرارات التحكيمية التي أثارت حالة من الجدل.

مباراة كانت "ملحمية" بكل المقاييس، حسمها الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل مع القادسية بنتيجة (3-3)، خلال الوقت الأصلي، ليقطع الراقي تذكرة العبور "الثانية"، إلى نصف نهائي كأس الملك، للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وسجل أهداف القادسية الثلاثة، كل من ماتيو ريتيجي "هدفين" وجوليان كوينونيس، في الدقائق 11 و30 و45+4، بينما جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه في الدقائق 36 و61 و73.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم "برتغالي" لمباراة الأهلي والقادسية، بقيادة لويس جودينيو، ويعاونه بيدرو موتا وروي تيكسيرا، وميجيل نوجيرا حكمًا رابعًا، فضلًا عن قيادة فابيو مليو لغرفة الفيديو، وبمعاونة فابيو براس.