Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"كان يستحق 4 إنذارات!" .. خبير تحكيمي يتهم الحكم بـ"التساهل" مع نجم الأهلي أمام القادسية

وكأنه منح الإذن بضرب اللاعبين..

لم تخلُ القمة الكروية التي جمعت بين فريقي الأهلي والقادسية، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من بعض القرارات التحكيمية التي أثارت حالة من الجدل.

مباراة كانت "ملحمية" بكل المقاييس، حسمها الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل مع القادسية بنتيجة (3-3)، خلال الوقت الأصلي، ليقطع الراقي تذكرة العبور "الثانية"، إلى نصف نهائي كأس الملك، للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وسجل أهداف القادسية الثلاثة، كل من ماتيو ريتيجي "هدفين" وجوليان كوينونيس، في الدقائق 11 و30 و45+4، بينما جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه في الدقائق 36 و61 و73.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم "برتغالي" لمباراة الأهلي والقادسية، بقيادة لويس جودينيو، ويعاونه بيدرو موتا وروي تيكسيرا، وميجيل نوجيرا حكمًا رابعًا، فضلًا عن قيادة فابيو مليو لغرفة الفيديو، وبمعاونة فابيو براس.

  • Roger Ibanez Al AhliGetty Images

    نجم الأهلي كان يستحق "الطرد"

    وفي هذا السياق، وجه الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، رسالة انتقاد إلى البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بسبب تزايد حالات التدخل العنيف على المنافسين، مشيرًا إلى أنه استحق الطرد، ونيل الإنذار الثاني في أكثر من مناسبة.

    وأشار عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن الإنذار الذي ناله روجر إيبانيز في الدقيقة 45+7، كان مستحقًا، فيما قال إن حكم المباراة، "تساهل" مع اللاعب، والذي كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية في 3 لقطات أخرى، سواءً في الشوط الثاني، أو خلال شوطي المباراة الإضافيين.

    ووصف عثمان ما قام به إيبانيز، في ظل إنقاذه من قِبل الحكم بعدم طرده، بقوله وكأن اللاعب نال رخصة لضرب المنافسين خلال المواجهة.

    • إعلان
  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني .. كان يستحق الإنذار وركلة جزاء

    من جانبه، أشار الخبير التحكيمي محمد فودة أيضًا، إلى استحقاق إيفان توني، مهاجم الأهلي، لبطاقة صفراء، تغاضى الحكم لويس جودينيو عن إشهارها إليه، في الدقيقة 50.

    في تلك اللقطة، تدخل توني وقام بدفع ناهيتان نانديز، لاعب القادسية، بقوة ودون كرة، فيما قرر الحكم عدم إشهار أي بطاقة تجاه المهاجم الإنجليزي.

    في المقابل، اتفق فودة وعثمان، على وجود ركلة جزاء مستحقة للأهلي، لم يتم احتسابها في الدقيقة 77، بعدما تعرض إيفان توني، للدفع من قِبل مدافع القاتسية، ناتشو، أثناء محاولة الإنجليزي لتنفيذ ركلة مقصية.

    وقال فودة إنه كان ينبغي استدعاء الحكم لمشاهدة اللقطة في شاشة الـVAR، فيما علق عثمان بأنه - حسب اللقطة التي أظهرها الناقل الرسمي - فإن اليد اليسرى للمدافع كان ممتدة، وبالتالي كان يجب احتساب ركلة جزاء.

    في المقابل، أيّد سمير عثمان، رأي محمد فودة، في صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للقادسية في الدقيقة 51، لعدم وجود مخالفة ضد ظهير الأهلي، علي مجرشي، فرغم لمسة اليد، إلا أن الكرة ارتدت من الجسم لليد، ما ينفي صفة التعمد.

  • Luis GodinhoGetty

    حكم الأهلي والقادسية .. كان مهددًا بالقتل!

    ويُعد جودينيو، المولود في 24 فبراير 1985 بمدينة بوربا شرق البرتغال، واحدًا من أبرز الحكام البرتغاليين في السنوات الأخيرة، بعدما رسخ اسمه في الدوري الممتاز والبطولات الأوروبية منذ حصوله على الشارة الدولية في 2016. وخلال مشواره أدار 387 مباراة على مستوى مختلف المسابقات، ورفع خلالها 1945 بطاقة صفراء و58 بطاقة حمراء.

    وكان الحكم البرتغالي قد تصدّر العناوين في عام 2021، بعدما كشفت تقارير صحافية تلقيه تهديدات بالقتل عقب إدارته مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس البرتغال بين بورتو وبراجا (1-1)، وذلك بعد طرده الثنائي لويس دياز وماتيوس أوريبي من صفوف بورتو.

    وسبق لجودينيو إدارة عدد من مواجهات دوري روشن السعودي، بدأت في موسم 2019-2020 عندما قاد مباراة التعاون والحزم التي انتهت بالتعادل 1-1، ثم مواجهة التعاون وضمك التي حسمها الأول 2-1. وفي موسم 2022-2023 تولى قيادة لقاء الهلال والعدالة وانتهى بفوز الأزرق 2-0، قبل أن يعود في موسم 2023-2024 ليدير مباراة الرائد والاتحاد التي انتهت بانتصار الاتحاد بثلاثية نظيفة.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يفرض سيطرته على القادسية

    وتمكن ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، من حسم جميع المواجهات أمام القادسية، لصالح الراقي، منذ بدء موسم 2025-2026.

    وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في مدينة هونج كونج، حيث حقق الأهلي، الذي تمت دعوته للمشاركة بعد انسحاب الهلال، فوزًا عريضًا على القادسية بنتيجة (5-1)، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ثم يتوج باللقب، بعد التغلب على النصر بركلات الترجيح.

    وتجدد اللقاء بين الفريقين، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث حقق الأهلي فوزًا بنتيجة (2-1)، رغم النقص العددي بعد طرد زياد الجهني.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق