يُعاني من مرض مُفزع والجمهور تمنى موت طفلته .. حكايات جواو كانسيلو نجم الهلال الجديد!

محطات صعبة مر بها جواو كانسيلو قبل انتقاله إلى الهلال

انضمام جواو كانسيلو إلى الهلال، ذلك العنوان الذي أسعد جميع الجماهير الزرقاء، بعد انضمام النجم البرتغالي الذي يمتلك اسمًا لامعًا في كرة القدم العالمية، والذي سيكون إضافة للزعيم بكل تأكيد، ولكن قبل أن نصل إلى هذا الفصل، هناك حكايات مثيرة في حياته!

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كانسيلو الذي بدأ مسيرته مع نادي بنفيكا، وتحت قيادة مدربه الحالي جورج جيسوس، تنقل بين أفضل أندية العالم، وفي جميع الدوريات، سواء مع مانشستر سيتي أو يوفنتوس أو إنتر، وأيضًا بايرن ميونخ وفالنسيا وبرشلونة.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي، ليخلف سعود عبد الحميد الذي انتقل إلى روما الإيطالي.

محطات كانت صعبة للغاية مر بها كانسيلو، علينا أن نتحدث عنها خلال السطور التالية..