ما قاله بعد الديربي أثار الجدل .. حقيقة الخلاف بين كونسيساو ولاعبي الاتحاد وكواليس أزمة "التيفو"!

فتح سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ديربي الأهلي، باب الجدل حول وضع العميد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خاصة وأن حامل اللقب بات بعيدًا في سباق المنافسة على دوري روشن، هذا الموسم، وفق مؤشر نتائجه في أولى ثماني جولات.

كونسيساو تولى قيادة الاتحاد، بعد إقالة لوران بلان، ورغم العودة للانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومواصلة المضي قدمًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن نتائج العميد في دوري روشن، غير مبشرة بأن الفريق سينافس على اللقب، الذي توج به في موسم 2024-2025.

وكان آخر هذه النتائج، هو خسارة الاتحاد أمام ضيفه الأهلي، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن، والتي تسبق فترة التوقف الدولي.