حسنًا فعلت يا مبابي: فريق الخليفي وإنريكي "يليق بالدوري الفرنسي".. وحان وقت رحيل مصطفى محمد!

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على حساب نانت، اليوم السبت على ملعب لا البوجوار، ضمن الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وسجل ثنائية سان جيرمان لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 60، وكيليان مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وعزز باريس موقعه في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن وصيفه (نيس)، بينما ظل نانت في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخروجه فائزًا، استفاد إنريكي من قرار إراحة النجم مبابي، في ظل الحاجة الماسة لجهوده بدوري أبطال أوروبا، حيث يحل الفريق ضيفا على ريال سوسيداد الإسباني بعد نحو أسبوعين في إياب ثمن النهائي.