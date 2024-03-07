"حسام حسن في غرفة الفار ولن نسامح الهارب" .. ردود الفعل على عودة محمد صلاح لليفربول أمام سبارتا براج

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح أمام سبارتا براج؟

بعد غياب 3 أسابيع بسبب الإصابة، عاد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في المباريات، خلال لقاء سبارتا براج التشيكي الذي حسمه الريدز (5-1)، اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وحرص الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على الدفع بنجمه المصري في الدقيقة 74، بينما كان فريقه يتقدم بنتيجة (4-1)، حيث منحه مدرب الريدز حوالي 15 دقيقة لتجهيزه من أجل المعارك المرتقبة للفريق.

وكان صلاح مؤثرًا منذ الدقيقة الأولى لمشاركته، حيث احتاج فقط إلى 10 دقائق لتسجيل الهدف الخامس للريدز، والذي ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) والتي أثبتت وقوع النجم المصري في مصيدة التسلل.

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وسيطرت عودة صلاح للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرصد "جول" أبرزها في السطور التالية: