"حجازي سواق بلا رخصة في الاتحاد وتلاعب تحكيمي غطى عورة الهلال" .. ردود أفعال كلاسيكو المملكة

ردود أفعال واسعة على كلاسيكو الهلال والاتحاد..

SHAHID

من جديد.. عاش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وجماهيره، ليلة حزينة اليوم الجمعة؛ بعد "السقوط" أمام الهلال، في كلاسيكو السعودية الكبير.

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الهلال قلب تأخره بهدف، إلى الفوز على الاتحاد (3-1)، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وشهد الكلاسيكو السعودي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة في الشوط الأول؛ عندما احتسب الحكم، ركلة جزاء للعميد الاتحادي، قبل أن يلغيها، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

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وتفاعل الإعلاميون والجماهير ونجوم كرة القدم السابقين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أحداث الكلاسيكو "الساخن"؛ خاصة في لقطة ركلة الجزاء الملغية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز ردود أفعال الإعلاميين والجماهير والنجوم السابقين، بعد فوز الهلال على نادي الاتحاد، في الكلاسيكو..