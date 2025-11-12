حالة واحدة لإلغائها.. مواجهة استثنائية "مرتقبة" بين ليونيل ميسي ولامين يامال!

بدون نجم برشلونة، فإن فريق لويس دي لا فوينتي على وشك تأمين المركز الأول في مجموعته في تصفيات كأس العالم خلال هاتين المباراتين ضد جورجيا وتركيا (في التوقف الحالي)، وإذا تجنب الملحق فسيكون لديه الطريق متاحاً في توقف مارس للعب "الفيناليسيما" ضد الأرجنتين.

لا يزال يتعين الإعلان عن التاريخ النهائي ومكان المباراة، الذي يرجح أن تكون في قطر، كل هذا يتوقف على أن تحتل إسبانيا، بطلة اليورو الماضية، المركز الأول في مجموعتها، حتى تكون متاحة لمواجهة بطل العالم وأمريكا الجنوبية الحالي في مارس 2026.

إذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون كل شيء جاهزاً لمواجهة مذهلة بين لامين يامال وليو ميسي. لم يتواجه الاثنان بعد، وبالتأكيد سيولد الصدام بينهما ترقباً كبيراً بين المشجعين. بالإضافة إلى ذلك، ستُلعب "الفيناليسيما" قبل بضعة أشهر فقط من كأس العالم الذي تنطلق فيه كل من إسبانيا والأرجنتين كأحد المرشحين لتقديم بطولة رائعة.