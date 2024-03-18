"حاربني الهلال ولم أستفد من النصر" .. لأن هناك أسوأ من سعود عبدالحميد "عندما يزول الاحترام بزوال المصلحة"!

هكذا تسير الأمور عند زوال المصالح..

SHAHID

رغم مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات الهلال والاتحاد التي أقيمت ثلاث مرات على مدار أول 12 يومًا من مارس الجاري إلا أن ظهير الزعيم سعود عبدالحميد لا يزال يتعرض للهجوم من قبل إعلام العميد وجماهيره..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سعود انتقل من الفريق الجداوي إلى العاصمي في يناير 2022 بعد نهاية عقده، إذ رفض عرض التجديد الذي قُدم له.

لكن المشكلة لم تكمن هنا فقط، إنما كذلك في احتفال عبدالحميد بهدفه في شباك النمور في الأول من مارس الماضي، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3-1.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بل أن البعض لامه على مراوغة لاعب الاتحاد قبل الهدف وإسقاطه أرضه ثم المرور غير مباليًا، فعلى سبيل المثال ما كتبه الإعلامي الاتحادي جمال عارف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..

"إلى سعود عبد الحميد، لا يختلف اثنان أنك أفضل ظهير أيمن في السعودية، ولكن يجب أن يقترن هذا بالاحترام للنادي الذي علمك كرة القدم ولجمهوره الذي دعمك وساندك عندما كنت في البراعم حتى وصلت للفريق الأول وانتقلت للهلال وهذا من حقك.

"لكن أن تشترك مع زميلك في ناديك السابق بتلك القوة وبخشونة كبيرة وتمر من جانبه دون أن تعتذر له على الأقل من أجل ناديك الذي علمك كرة القدم وجمهوره الذي وقف معك عندما كنت لاعبًا هامشيًا ودعمك وساندك وصبر عليك عندما كنت ترتكب الأخطاء البدائية، راجع نفسك يا سعود وتذكر أن الدنيا يوم لك ويوم عليك".

لكن بالعودة للتاريخ، فهناك من قام بتصرفات أسوأ بكثير مما قام به الظهير السعودي - فرضًا إن اتفقنا مع عارف على أنه كان سيئًا بالفعل - فهناك من أطلق التصريحات النارية وهناك من فضح المستور، وآخرون اكتفوا بما فعله عبدالحميد "الاحتفال فقط".

وفي السطور التالية نستعرض أبرز وقائع عدم احترام اللاعبين لأنديتهم السابقة بعد الرحيل عنها..

SHAHID