FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-FEYENOORD-QUALIFYAFP
أحمد فرهود

بـ"نطحة على الوجه"! .. جون دوران يواصل إثارة الجدل مع فنربخشه ويتعرض للطرد أوروبيًا

ظهور مُخيب جديد من جون دوران بقميص فنربخشه..

واصل المهاجم الكولومبي جون دوران "تخبطاته" مع نادي فنربخشه التركي؛ منذ الانضمام إليه  قادمًا من عملاق الرياض النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي.

دوران البالغ من العمر 21 سنة، انتقل من النصر إلى فريق فنربخشه الأول لكرة القدم؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2026.

  • FBL-EUR-C3-FENERBAHCE-STUTTGARTAFP

    جون دوران لا يقدّم أي شيء مع فنربخشه

    لا يقدّم المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران المستوى المأمول منه مع نادي فنربخشه؛ وسط جدل كبير بشأن "تمرده" على الفريق الأول لكرة القدم، في أوقاتٍ سابقة.

    وغاب دوران عن فنربخشه، في الفترة من 27 أغسطس إلى أواخر أكتوبر 2025؛ وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

    إلا أن البعض شكك في إصابة المهاجم الكولومبي الشاب؛ مثل الصحفي والمعلق الرياضي التركي الشهير سردار علي تشاليكلر.

    تشاليكلر زعم أن غياب المهاجم الكولومبي الشاب، يعود إلى "تمرده" على النادي؛ بسبب تغيير الرئيس علي كوتش، وعدم وفاء الإدارة الجديدة ببنود عقده.

    وما زاد من حدة هذه الشائعات؛ هي أنه لم يتم الإعلان أبدًا عن نوعية إصابة دوران، خلال فترة غيابه عن الفريق التركي.

    وهُنا.. خرج صحفيون أتراك آخرون؛ للتأكيد على وجود بند في عقد جون دوران مع نادي فنربخشه؛ يعطيه حرية عدم خوض المباريات، وقتما يشاء.

    • إعلان
  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "طرد" جون دوران في مباراة فنربخشه وفيرينتسفاروشي الأوروبية

    المهم.. المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران، منذ عودته للملاعب أواخر أكتوبر الماضي؛ شارك في مجموعة من المباريات مع فريق فنربخشه الأول لكرة القدم، آخرها ضد فيرينتسفاروشي المجري.

    فنربخشه سقط على أرضه ووسط جماهيره، في فخ التعادل (1-1) مع فيرينتسفاروشي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2025-2026.

    وبهذه النتيجة.. حصد فنربخشه نقطته الثامنة، في "المركز العشرين" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية.

    وشهدت موقعة فيرينتسفاروشي، لقطة مثيرة للجدل بطلها دوران؛ الذي نزل "بديلًا" في الدقيقة 60 أساسًا، لتعويض المغربي يوسف النصيري.

    وبعد 31 دقيقة فقط على أرضية الملعب، وتحديدًا في الدقيقة 90+1؛ تحصل المهاجم الكولومبي على كارت أحمر، بسبب اعتدائه على لاعب الخصم.

    نعم.. دوران وبعد لعبة مشتركة مع تون رايمايكرز، مدافع فريق فيرينتسفاروشي الأول لكرة القدم؛ ذهب بالقرب منه، ثم وجّه إليه "نطحة" في وجهه.

    والحقيقة أن "النطحة" لم تكن قوية للغاية، كما أن اللاعب المنافس بالغ فيها نسبيًا؛ إلا أن التصرف كان "مشينًا"، لذلك تحصل دوران على الطرد.

  • FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-FEYENOORD-QUALIFYAFP

    أرقام جون دوران مع فنربخشه ونادي النصر

    انضم المهاجم الكولومبي جون دوران إلى نادي فنربخشه التركي، على سبيل الإعارة - كما ذكرنا -؛ قادمًا من صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم.

    ومنذ الانضمام إلى فنربخشه.. لعب دوران 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ وبواقع 490 دقيقة فقط، حيث لم يكمل أي لقاء من البداية حتى النهاية.

    والمثير في الأمر أن عدد الكروت "الصفراء والحمراء"، التي تحصل عليها المهاجم الكولومبي الشاب، مع فريق فنربخشه الأول لكرة القدم منذ بداية الموسم الحالي؛ أكثر من عدد أهدافه، أو حتى تمريراته الحاسمة.

    وكما ذكرنا أيضًا.. تم توجيه اتهامات إلى دوان بـ"تمرده"؛ وذلك خلال فترة غيابه الطويلة عن الملاعب، والتي قيل إنها للإصابة.

    * أرقام جون دوران مع نادي فنربخشه:

     - مباريات: 11.

    - مساهمات تهديفية: 4.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    - إنذار: 6.

    - طرد: 1.

    وكان النصر قد تعاقد مع دوران في يناير من عام 2025، قادمًا من صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي؛ مقابل 90 مليون يورو "77 ثابت و13 متغيّرات"، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2030.

    ومع النصر وقبل إعارته إلى فنربخشه؛ لعب دوران 18 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 12 هدفًا ودون أي تمريرة حاسمة.

  • هكذا رد جون دوران على أنباء "تمرده" في فنربخشه!

    حرص النجم الكولومبي جون دوران، مهاجم فريق فنربخشه الأول لكرة القدم، على الرد على اتهامات "تمرده" في وقتٍ سابق؛ وذلك من خلال نشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".

    هذه الصور تنوعت بين تواجده في "صالة الألعاب الرياضية، الاسترخاء في منزله، قيادة سيارته"؛ إلى جانب التنزه أيضًا في المطاعم والمسارح.

    وأرفق دوران تعليقًا مع كل هذه الصور؛ قائلًا فيه: "ليس من الضروري أن يكون أي شيءٍ منطقيًا بالنسبة للآخرين.. المهم أن تشعُر بالرضا".

    ويقصد دوران هُنا أنه لا يهتم بكل ما يُقال عنه من شائعات، وأن ما يريده فقط؛ هو أن يشعر بالرضا في كل شيءٍ يقوم به، في هذه الحياة.