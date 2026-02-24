جوزيه مورينيو "أخطأ" بتصريحاته "الخرقاء" عن فينيسيوس جونيور، بينما يطالب تلميذه السابق في تشيلسي مدرب بنفيكا بالاعتذار

قال اللاعب الدولي النيجيري السابق ميكيل، الذي لعب تحت قيادة مورينيو في نادي تشيلسي العملاق بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بودكاست Obi One Podcast: "ما كنت أتوقع سماعه من مدربي السابق، من رئيسي [كان] 'نعم، الأمر قيد التحقيق، ولكن لا مكان للعنصرية هناك، لا مكان لمثل هذا الأمر، ولكن دعونا ننتظر حتى يتم الانتهاء من التحقيق، لا مكان لذلك'.

"لذا، عندما خرج وقال: "نعم، لم يكن على فينيسيوس جونيور أن يحتفل بالطريقة التي احتفل بها"، كان ذلك تعليقًا أخرقًا من جوزيه مورينيو. سيكون أول من يعلم، وهو يعلم ذلك، سيكون أول من يعلم أنه "أخفق في هذا الأمر". إنه رجل ذكي، ذكي جدًا، وهو يعلم ذلك".

وأضاف ميكيل: "لا أعرف سبب عدم اعتذاره، لكنني أتوقع أن يخرج في وقت ما ويصدر بيانًا. لا يوجد أحد لعب مع جوزيه مورينيو يقول عنه كلمة سيئة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنصرية، لا أحد على الإطلاق، لا أحد على الإطلاق.

"سيكون أول من يقول 'لقد أخطأت، كان ذلك بعد المباراة، كانت المشاعر متأججة، لم أفكر في تصريحاتي، لم أفكر في ما سأقوله'. إنه مدرب متمرس، إنه رجل ذكي، وهو يعلم ما كان يجب أن يقوله. التصريح الذي أدلى به هو خطأ فادح، فادح للغاية".