"جوردان هندرسون يثير غضب الجميع!".. من كابوس الدورى السعودي إلى التألق مع أياكس

إحياء مسيرة نجم إنجلترا!

لقد ساعد انتقال جوردان هندرسون، إلى فريق أياكس الهولندى فى انتقالات يناير الماضية فى تحسين موسم عمالقة الدوري الهولندي.

ولم تجذب انتقالات يناير 2024 الكثير من الاهتمام ولكن قرار رحيل جوردان هندرسون، نجم ليفربول السابق عن فريقه الاتفاق بالدورى السعودي أثار جدلًا كبيرًا.

وقبل بداية انتقالات الشتاء بدأت التقارير تنتشر حول رغبة هندرسون، فى الرحيل بسبب انخفاض مستوى المنافسة مما قد يؤثر على مكانه فى تشكيل منتخب إنجلترا قبل بطولة اليورو بالإضافة لعدم قدرة عائلته على التأقلم في السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي منتصف الشهر، انتقل لفريق أياكس بشكل مفاجئ لمدة عامين ونصف وقال هندرسون:" إذا شعر أي شخص بالإحباط أو الأذى فأنا أعتذر، هذا هو قراري وأريد فقط أن أتطلع إلى الأمام وأركز على أن أكون أفضل لاعب لأياكس، معتقداتي لم ولن تتغير أبدًا".