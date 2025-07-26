في اختباره الأول "دون رونالدو" .. جورج جيسوس ينفض الغبار عن ثنائي النصر و"نقطة سلبية" أمام يوهان

النصر ينجح في الاختبار الأول وسط غياب القائد البرتغالي..

نجح البرتغالي جورج جيسوس، في اختباره الأول كمدير فني للنصر، بعد قيادة الفريق لانتصار عريض على سانت يوهان النمساوي بنتيجة (5-2)، في مباراة ودية أقيمت على ملعب سالفيلدين ارينا، ضمن المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وأحرز يوهان هدفين في الدقيقتين 14 و85، بينما رد النصر بخماسية جاء عن طريق ساديو ماني وعبد الرحمن غريب "ركلة جزاء" ومحمد سيماكان وعبد المجيد الصليهم، وهدف خامس بالخطأ من أحد المدافعين، و في الدقائق 25 و36 و53 و74 و82.

وفيما يلي، نستعرض أبرز النقاط حول أداء النصر في ودية يوهان، الأولى تحت قيادة جورج جيسوس، في معسكر النمسا..