"تقدم في العمر وصار ينسى كثيرًا" .. حديث سابق مع الهلال والنصر يورّط جيسوس بعد اعتراضه على جدولة الدوري!

في الوقت الذي خرجت فيه أصوات معارضة لـ"جدولة" مباريات دوري روشن السعودي، وسط الادعاء بأن النصر هو الأكثر تضررًا من روزنامة الرابطة، خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليعلن عن أزمة فريقه بشكل علني، مدعيًا بأن المنافسين لا يعانون من قلة فترة الراحة بين المباريات، على عكس فريقه.

جيسوس تحدث علنًا، بنبرة تحمل اتهامًا حول غياب تكافؤ الفرص، بعدما صرًح خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة القادسية، بأن النصر يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، في الوقت الذي تلعب فيه أندية أخرى كل 5 أيام.

واستفسر جيسوس، بشكل استنكاري، حول رفض الرابطة لطلب إدارة النصر بتأجيل مباراة الأهلي، الذي كان من شأنه أن يخفف ضغط المباريات قليلًا على "فارس نجد".