عاد نجم ريال مدريد إلى التشكيلة الأساسية في فوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 2-0، لكن تم استبداله بمورجان روجرز في الشوط الثاني مع اشتداد المنافسة على مركز الرقم 10.
"يعطي انطباعًا سيئًا".. رسالة حادة من توخيل لجود بيلينجهام بعد مباراة إنجلترا وألبانيا!
بيلينجهام يعود إلى تشكيلة إنجلترا الأساسية
بعد أربع مباريات متتالية كان فيها روجرز في التشكيلة الأساسية لإنجلترا، حصل نجم بوروسيا دورتموند السابق جود بيلينجهام على فرصته للتألق، هذه المرة خارج الديار في ألبانيا.
قدم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أداءً مبهراً في انتصار تصفيات كأس العالم، على الرغم من أن الكرة لم تكن دائماً في صالحه. شعر لاعب خط الوسط، بطبيعة الحال، بخيبة أمل لخروجه في الدقيقة 84، لكنه ظل يحتفل بأهداف هاري كين مع الفريق.
ومع ذلك، عندما اتهم أحد الصحفيين بيلينجهام بعدم "تبني الروح الجماعية"، قال توخيل إنه سينظر في الأمر، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن يكون الجميع على وفاق تام.
- Getty Images Sport
"هذا انطباع سيئ"
عندما سئل عما إذا كان من الممكن ألا يندمج بيلينجهام مع الروح الجماعية لمنتخب إنجلترا، قال للصحفيين: "هذا انطباع سيئ. يجب أن يتمحور الأمر حول المجموعة. ما فعلناه في المعسكر يدور كله حول المجموعة. عليّ مراجعة الأمر - كنت سعيداً بالهدف. أجريت محادثة سريعة مع مورجان روجرز وكنت متأكداً أن الجميع احتفلوا معاً. سألقي نظرة على الأمر. هذه ليست الصورة التي نريد نقلها. نشعر أن الجميع ملتزمون وأن الجميع يتقبلون القرارات الصعبة، سواء كانت قبل المباراة أو أثناء المباراة".
وأضاف المدرب الألماني حول التبديل: "عليه [بيلينجهام] أن يتقبل ذلك، عليه أن يتقبله. لا ينبغي أن نضخم الأمر أكثر مما هو عليه. روجرز لم يكن سعيداً عندما لم يتمكن من البدء اليوم لأنه يستحق اللعب، ويريد أن يلعب طوال الوقت. لقد منحناه قسطاً من الراحة لأنه جاء بدقائق لعب كثيرة على مستوى النادي ولعب معنا ضد صربيا. أنا أيضاً لا أريد تضخيم الأمر. أنا متمسك بكلماتي - السلوك هو المفتاح. القرارات تُتخذ، وعليك أن تتقبلها كلاعب".
أنشيلوتي يدافع عن بيلينجهام
في الفترة التي سبقت مباريات إنجلترا هذه، هبّ مدرب مدريد السابق ومدرب البرازيل الحالي كارلو أنشيلوتي لمساعدة بيلينجهام عندما كانت تُطرح علامات استفهام حول موقفه. قال مدرب إيفرتون السابق في بودكاست "Rest is Football" إن بيلينجهام لاعب من الطراز الرفيع حتى أنه شبهه بالأسطورة البرازيلي كاكا.
قال أنشيلوتي: "أعتقد أن جود لاعب رائع. إذا كان عليّ أن أقارن، كنا نتحدث عن كاكا. إنه من هذا النوع من اللاعبين، لاعب ذكي حقاً، قوي بدنياً جداً، رائع في الوصول إلى منطقة الجزاء في الوقت المناسب، إنه يبلي بلاءً حسناً، وربما كانت لديه مشكلة في كتفه. لقد غاب لمدة شهرين أو ثلاثة، والآن عاد. لا توجد علامات استفهام. ولكن لماذا عليكم وضع علامة استفهام على بيلينجهام؟"
وأضاف: "لا، لم أواجه أبداً مشكلة مع جود بشأن موقفه. إنه محترف للغاية، جاد للغاية، يعمل بجد في التدريب، كما يفعل جميع اللاعبين الإنجليز. ولا، لا توجد أي شكاوى".
- Getty Images Sport
ماذا بعد لبيلينجهام؟
يبقى أن نرى ما إذا كانت بعض وسائل الإعلام تضخم الأمر أو ما إذا كان بيلينجهام سيعاقب على أفعاله المزعومة. أنهت إنجلترا مشوارها في تصفيات كأس العالم بسجل انتصارات بنسبة 100%، وبينما يبدو أنها في أفضل حالاتها، ستأخذ استراحة لبعض الوقت قبل العودة العام المقبل. لم يتم تأكيد مباريات "الأسود الثلاثة" قبل بطولة العام المقبل في أمريكا الشمالية، ولكن سيكون من المثير للاهتمام رؤية الدور الذي سيلعبه بيلينجهام في خطط توخيل المستقبلية.
بالمناسبة، أضاف مدرب تشيلسي السابق عن الفوز على ألبانيا: "لا أستطيع أن أصدق أنني لن أراهم جميعاً إلا في شهر مارس - إنه أمر يصعب عليّ تقبله. يجب أن أقول إنني أحب التواجد على خط التماس. أحب التنافس معهم. ستكون هذه فترة طويلة جداً الآن. لقد قدموا أداءً مذهلاً - كل الفضل لجميع لاعبينا. نحن فخورون جداً. أجرينا الكثير من التغييرات وأحياناً لا يكون كثرة التغييرات عادلاً لمن يلعبون لأنك تفقد نواة اللاعبين المعتادين على اللعب مع بعضهم البعض، لكن الجميع أبلوا بلاءً حسناً. كان بإمكانكم رؤية أن لدينا مقاعد بدلاء عالية الجودة لقلب الأمور والتأثير عليها، فلماذا لا؟".