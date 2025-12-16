GFX Ousmane Dembele Raphinha Lamine YamalGetty/GOAL
ديمبيلي يحصد ذا بيست في "عام الظُلم" .. "صياح ريال مدريد" كان سيمنح برشلونة حقه ولا أحد يحبك يا رافينيا!

النجم الفرنسي يواصل تربعه على عرش نجوم العالم في 2025

تكرارًا لنفس المشهد الذي حدث في 23 سبتمبر الماضي، حصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي على جائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2024/2025، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد كل ما قدمه مع باريس سان جيرمان.

"الحالمون" توقعوا أن يتم إنصاف أي لاعب آخر من المرشحين، سواء رافينيا أو لامين يامال أو زميلي ديمبيلي أشرف حكيمي وفيتينيا، ولكن وفقًا لجوائز "ذا بيست"، يبقى الوضع كما هو عليه، الفرنسي هو الأفضل في العالم من فرانس فوتبول وعبر الهيئة الحاكمة للعبة.

لا يمكننا التجرؤ والقول إن ديمبيلي لا يستحق الفوز بهذه الجائزة، اللاعب أعاد اكتشاف نفسه من جديد وحصل على كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي والسوبر الأوروبي والمحلي، وسجل 35 هدفًا وصنع 13 في 54 مباراة بكل البطولات الموسم الماضي.

لذلك من الصعب أن نصف ما حدث بالظلم الواضح والصريح، ولكن يجب النظر إلى الأمر من زوايا أخرى، بخلاف ما شاهدناه اليوم وفي العاصمة الفرنسية باريس في حفل سبتمبر ..

    هل كان على برشلونة الصياح؟

    قبل حفل الكرة الذهبية في 2024، كانت التوقعات أو "أغلبها" تشير إلى فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم، ولكن وقعت المفاجأة فوز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

    فينيسيوس وقتها حصل على دوري أبطال أوروبا، بينما تُوج رودري بيورو 2024 مع إسبانيا، وذهبت الأفضلية لنجم سيتي، رغم أن البرازيلي كان الطرف الأكثر إبهارًا في هذه المعركة، وأرقامه كانت أفضل بكثير باعتباره يلعب كجناح وليس بمنتصف الملعب بأدوار تميل إلى الدفاع مثل منافسه.

    فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر مقاطعة حفل فرانس فوتبول تمامًا، وطلب من بعثة النادي عدم الذهاب لباريس لشعوره بوجود خيانة ومؤامرة ضده، وبعدها اشتعلت ثورة هجوم عبر الصحف المدريدية على الجائزة ومنظميها.

    بيريز أعلن وقتها الحرب على الجميع، وظلت الأجواء تغلي في العاصمة الإسبانية قبل أن يأتي حفل "ذا بيست" لنفس العام، وهنا اختلف الفائز .. وهو فينيسيوس جونيور الذي حصدها وكأنه يستعيد كرامته وماء وجه ناديه.

    البعض يقول إنه خسر الكرة الذهبية بسبب سلوكياته السيئة والتحفظات عليه خارج الملعب، حيث غلبت العاطفة على المصوتين ورفضوا إنصافه، قبل أن يأتي الفيفا ليقلب الطاولة وسط تخوفات من ثورة أخرى يقودها بيريز وناديه.

    بالمقارنة بما حدث في تلك المرة وما شاهدناه هذا الموسم، سنجد أن برشلونة الذي كان في نفس وضعية ريال مدريد تعامل مع الموقف بشكل مختلف كليًا، رغم أن لاعبه رافينيا كان يستحق الكرة الذهبية للموسم الماضي.

    ترتيب الكرة الذهبية جاء كالتالي : عثمان ديمبيلي، لامين يامال، فيتينيا، محمد صلاح ورافينيا!

    الجناح البرازيلي الذي كان بمثابة المرشح الأول للجائزة بعد مساهمته في الثلاثية المحلية مع برشلونة "دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر"، وسجل 34 هدفًا وصنع 26 في 57 مباراة لعبها بكل البطولات.

    ومع ذلك جاء خامسًا في الترتيب، بينما احتل زميله يامال المركز الثاني، لذلك خسر برشلونة التتويج، ولكنه لم يتجه إلى الصياح أو مقاطعة الحفل مثلما حدث من ريال مدريد.

    هل كان على جوان لابورتا رئيس برشلونة أن يفعل نفس الشيء لتعويض لاعبه رافينيا بجائزة "ذا بيست"؟ ربما كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإنصاف صاحب الـ29 سنة، لأنه على ما يبدو أن الفيفا يرضخ للضغوط!

    ماذا عن تشكيل العام؟

    وفقًا لحفل "ذا بيست" فإن قائمة أفضل 11 لاعبًا في العالم جاءت كالتالي :

    حارس مرمى : جانلويجي دوناروما

    دفاع : نونو مينديش، فيرجيل فان دايك، ويليان باتشو وأشرف حكيمي

    وسط : بيدري، فيتينيا، جود بيلينجهام وكول بالمر

    هجوم : لامين يامال وعثمان ديمبيلي

    تصويت جوائز ذا بيست يعتمد على صحفيين ومدربين وقادة منتخبات وجماهير، وتوزع النسبة عليهم متساوية "25% لكل طرف".

    ويبدو أن أغلبهم لا يحبون رافينيا ولا يعترفون به، لأنهم فضلوا وضع بيدري وهو لاعب وسط كجناح أيمن لاستكمال التشكيل، بدلًا من وضع الخيار المنطقي والواضح وهو النجم البرازيلي الذي فعل كل شيء ممكن لاستحقاق هذه المكانة.

    ألم يكن من الأفضل تواجد رافينيا بدلًا من جود بيلينجهام؟ ماذا فعل الدولي الإنجليزي الموسم الماضي في الموسم الكارثي مع ريال مدريد ليتواجد في التشكيل؟ عالأقل استبداله ببيدري كخط وسط ووضع البرازيلي على الجناح الأيسر كان سيجعل القائمة أكثر منطقية.

    هل يعقل أن يحدث ذلك في الموسم الذي أصبح فيه رافينيا أول لاعب يساهم في 50 هدفًا أو أكثر في موسم واحد منذ ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز؟

    ظاهرة غريبة وعجيبة لا يمكن تفسيرها، اللاعب تعرض إلى ظلم أكثر من فينيسيوس، ولم يحصل على الاحترام الكافي من الجميع وكأن سنة 2025 هي "عام ظلم رافينيا".

    كانت فرصة لتعويض فيتينيا

    لو اعتبرنا أن منح رودري الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2024، كان انتصارًا لفكرة تقدير مراكز أخرى بخلاف المهاجمين والأجنحة وصناع الألعاب أصحاب الأرقام المالية، فلماذا لم يتم فعل نفس الشيء مع فيتينيا؟

    لاعب الوسط البرتغالي تشارك مع ديمبيلي في نفس الألقاب التي فاز بها الموسم الماضي، وبالنسبة للبعض، فهو يتفوق على رودري رغم اختلاف أسلوب كل منهما، حيث يميل نجم باريس للنزعة الهجومية، بينما يلعب الإسباني بأدوار دفاعية أكبر.

    فيتينيا لاعب "ممتع للعين" ومؤثر وعنصر أساسي ومحوري في فريق المدرب لويس إنريكي الذي اكتسح الجميع، وساهم بأسلوب لعبه الانسيابي في تسهيل كل شيء على باريس الموسم الماضي.

    ومع ذلك، نرى أنه لا يحصل سوى على إشادات من هنا وهناك دون أي شيء آخر على أرض الواقع، وكأننا قررنا فجأة إلغاء تفعيل خاصية "منح الفرصة للجميع وليس المهاجمين فقط"، لأنها كانت مخصصة لرودري فقط!

    أيضًا أشرف حكيمي، الظهير الأيمن الفرنسي يقدم أرقامًا ليست منطقية للاعب مدافع، سجل 11 هدفًا وصنع 16 مع باريس الموسم الماضي، وفاز بكل شيء مع ديمبيلي، ولم يتخذ الفيفا مناسبة اليوم فرصة لمنحه الجائزة للاعتراف أخيرًا بموهبته الاستثنائية.

    وفي النهاية، يجب التأكيد على أن كل ذلك ليس هجومًا على ديمبيلي، اللاعب اجتهد واكتشف نفسه مرة أخرى بعد الرحيل عن برشلونة، ليصبح اللاعب الفرنسي الوحيد الحاصل على جائزة "ذا بيست" مع أسطورة بلاده زين الدين زيدان!

