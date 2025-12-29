FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP
أحمد فرهود

الفضائح تواصل مطاردة جوان لابورتا .. استدعاء رئيس برشلونة وعدد من المسؤولين للمحكمة في "قضية احتيال"

ورطة جديدة لرئيس برشلونة قبل انتخابات النادي في صيف 2026..

يبدو أن القضايا والمحاكمات؛ أصبحت مرتبطة باسم العملاق الكتالوني برشلونة ومسؤولية، في الفترة الأخيرة.

ويُعاني برشلونة ومسؤولوه من عديد القضايا والمحاكمات؛ أبرزها على الإطلاق "نيجريرا"، والمتعلقة باتهامات دفع رشوة للحكام الإسبان في الفترة من 2000 إلى 2018.

  • FBL-SPAIN-BARCELONA-LAPORTAAFP

    استدعاء جوان لابورتا وعدد من المسؤولين للمحكمة

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "el periódico" مساء يوم الإثنين، استدعاء المحكمة لجوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النادي؛ بتهمة الاحتيال.

    الصحيفة أشارت إلى أن المسؤولين المتهمين في القضية، بجانب لابورتا؛ هم: نائب رئيس برشلونة الحالي رافائيل يوستي، عضو مجلس الإدارة السابق شافييه سالا إي مارتن، والمدير التنفيذي السابق جوان أوليفير.

    وأوضحت الصحيفة أن لابورتا والمسؤولين الثلاثة، سيدلون بشهادتهم في قضية "الاحتيال"، أمام إحدى محاكم برشلونة؛ وذلك يوم 16 يناير القادم.

    • إعلان
  • خوان لابورتاAFP

    تفاصيل قضية "الاحتيال" المتهم فيها جوان لابورتا

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "el periódico" كشفت مساء يوم الإثنين، عن تفاصيل قضية الاحتيال؛ المتهم فيها رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، وعدد من مسؤولي النادي الحاليين والسابقين.

    القضية تعود إلى قيام سيدة؛ باستثمار مبلغ مالي يُقدر بـ100 ألف يورو، في شركات مرتبطة بلابورتا وباقي المتهمين.

    وحسب مزاعم هذه السيدة، كان من المفترض أن تحصل على عائد سنوي بنسبة 6%؛ وذلك مقابل هذا الاستثمار المالي، التي قامت به عام 2016.

    وأكدت هذه السيدة أنها لم تسترد سوى 12,500 يورو فقط؛ وهو ما يُعد بمثابة الاحتيال عليها، حسب مزاعمها دائمًا.

    المثير في الأمر أن القضاء كان قد قام بتبرئة لابورتا، إلى جانب باقي المتهمين، من كل الاتهامات التي وُجهت إليهم من السيدة سالفة الذكر؛ قبل أن يتم الطعن في القرار، ليُعاد فتح القضية مجددًا.

  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    اسم جوان لابورتا أصبح مربتبطًا بـ"قضايا الاحتيال"

    قضية الاحتيال المتهم فيها جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، وعدد من مسؤولي النادي الحاليين والسابقين؛ ليس لها علاقة بهذا الكيان الرياضي الكبير أبدًا.

    المتهمون كانوا أعضاءً في إدارة الشركات محل النزاع؛ حيث سعوا لجذب مستثمرين للارتقاء بنادي ريوس ديبورتيو؛ والذي اشتراه جوان أوليفر، أحد المتورطين في القضية.

    أيضًا.. قيل إن الهدف من هذه الشركات - محل القضية -؛ هو إنشاء أكاديمية لكرة القدم، في نادٍ صيني.

    وتُعد هذه القضية "الثالثة"، التي يواجه فيها لابورتا اتهامات بالاحتيال - فيما يتعلق بشركات خاصة أو شريك فيها -؛ وسط نفي مستمر منه، بتورطه في تلك الادعاءات.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    مسيرة نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم أنهى عام 2025، بأفضل طريقة ممكنة؛ خاصة في مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

    ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادلًا في 18 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

    أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ مع الاستعداد للمشاركة في السوبر المحلي، خلال الأيام القادمة.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    ويحتاج برشلونة للفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهل المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض الملحق.

