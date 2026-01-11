FBL-ESP-CORRUPTION-TRIALAFP
فيديو | "هذا من أجل الانتقالات!" .. رد فعل لابورتا بعدما عرض عليه مشجع "دولارًا واحدًا" لحل أزمة برشلونة المالية

شاهد ما حدث بين لابورتا والمشجع

حاول أحد المشجعين مساعدة جوان لابورتا رئيس برشلونة ماليًا على طريقته الخاصة، في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني خلال الوقت الحالي.

لابورتا يتواجد حاليًا رفقة بعثة برشلونة المتواجدة في جدة، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط، حيث سيلعب المباراة النهائية أمام ريال مدريد الليلة.

  • ماذا حدث بين المشجع ولابورتا؟

    انتشر مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشجعين، وهو يتحدث مع لابورتا ويقول له: "أعلم أن لديكم مشكلة في المال في برشلونة، وأتمنى أن تتحسن، أقصد أن الوضع المالي سيتحسن".

    وقام المشجع بإمساك دولارًا في يده، وحاول منحه إلى رئيس برشلونة وقال له: "أريد أن أعطيك هذا من أجل صفقات جديدة، تفضل خذه".

    رد فعل جوان لابورتا كان هادئًا للغاية، حيث قال له: "لا أستطيع أن أقبل، يا صديقي، أنت لطيف جدًا، لكن لا أستطيع القبول، شكرًا جزيلًا، أتمنى لك يومًا سعيدًا".

  • أزمة برشلونة المالية

    تعيش إدارة نادي برشلونة واحدة من أعقد الفترات المالية في تاريخها، بعد أن كشفت أحدث البيانات الرسمية عن استمرار النزيف الاقتصادي الناتج عن التزامات ضخمة مرتبطة بصفقات اللاعبين. 

    ووفقًا للأرقام المعتمدة في الميزانية الأخيرة، فإن النادي الكتالوني مطالب بسداد مستحقات انتقالات تصل إلى 159 مليون يورو، وهو رقم يعكس حجم الضغوط المتزايدة على الخزينة الزرقاء والحمراء.

    وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم تمرير التقرير المالي الجديد، لكن مضمونه حمل مؤشرات مقلقة، أبرزها أن برشلونة مطالب بدفع 140 مليون يورو من هذه الالتزامات قبل نهاية الموسم الحالي، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالموسم الماضي الذي لم تتجاوز فيه المستحقات العاجلة 45 مليون يورو فقط.

    الجزء الأكبر من هذا العبء يعود إلى ميركاتو صيف 2022، حين دخل برشلونة في سباق إنفاق كبير لتعزيز صفوفه، بضم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي مقابل قرابة 150 مليون يورو. 

    ورغم مرور أكثر من موسمين، فإن النادي لم يُنهِ سداد تلك الصفقات بعد، إذ ما زال مطالبًا بدفع 42 مليون يورو من صفقة رافينيا، و25 مليون يورو من صفقة كوندي، و10 ملايين يورو من قيمة انتقال ليفاندوفسكي.

    ولم تتوقف الالتزامات عند صفقات ذلك الصيف، حيث تضم القائمة أيضًا 18 مليون يورو مستحقة لنادي لايبزيج ضمن صفقة داني أولمو في 2024، إلى جانب 13.5 مليون يورو لصالح مانشستر سيتي مقابل انتقال فيران توريس.

    الأكثر إرباكًا لإدارة برشلونة أن النادي ما زال يدفع أقساطًا عن لاعبين غادروا بالفعل، وفي مقدمتهم فيتور روكي، الذي تم بيعه إلى بالميراس مقابل 25 مليون يورو، بينما لا يزال النادي مدينًا بـ 17 مليون يورو لفريقه السابق أتلتيكو باراناينسي من صفقة ضمه في 2022، ما يعكس عمق الأزمة التي لم تُطوَ صفحتها بعد.

  • برشلونة يستعد لنهائي السوبر أمام ريال مدريد

    تعيش مدينة جدة ليلة كروية استثنائية، حين يستضيف ملعب الإنماء نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، الذي يجمع عملاقي الكرة العالمية برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو ناري يخطف أنظار الجماهير حول العالم.

    برشلونة يصل إلى المواجهة وهو في قمة حالته الفنية، بعدما قدّم عرضًا هجوميًا ساحرًا في نصف النهائي وأمطر شباك أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف كاملة، ما عزز ثقة المدرب هانزي فليك في قدرته على حصد أول ألقاب الموسم. 

    الفريق الكتالوني يدخل النهائي بشعار واحد: استغلال الزخم الكبير للثأر من إخفاقات الليجا وتوجيه ضربة قوية لغريمه التقليدي.

    على الجانب الآخر، لا تبدو رحلة ريال مدريد إلى النهائي بنفس السلاسة، إذ يعاني الفريق من ضغوط متزايدة تحيط بالمدرب تشابي ألونسو بعد تأهل صعب على حساب أتلتيكو مدريد. ويواجه النادي الملكي أزمة دفاعية حادة بسبب غياب أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو، ما يضع خط الظهر في موقف حرج قبل موقعة الحسم، رغم الخبر الإيجابي المتمثل في عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي لدعم القوة الهجومية.

    وبين طموح برشلونة في الهيمنة وبحث ريال مدريد عن إنقاذ موسمه بلقب كبير، يعد نهائي جدة بمواجهة لا تقبل أنصاف الحلول في كلاسيكو قد يكتب فصلًا جديدًا في واحدة من أعظم المنافسات في تاريخ كرة القدم.

  • كلاسيكو كسر التعادل

    تحمل قمة جدة بين برشلونة وريال مدريد أبعادًا تاريخية استثنائية، بعدما تساوى العملاقان في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإسباني منذ انتقال البطولة إلى السعودية، بواقع انتصارين لكل طرف، ليصبح نهائي نسخة 2026 بمثابة المواجهة الفاصلة التي ستمنح أحدهما أفضلية واضحة في سجل الكلاسيكو خارج الأراضي الإسبانية.

    ولا تقتصر أهمية هذه المباراة على التتويج بلقب جديد، بل تمتد لتؤثر على مسار الموسم بأكمله، إذ تشير التجارب السابقة إلى أن بطل السوبر غالبًا ما يكون الأقرب لحصد لقب الليجا في نهاية المشوار، ما يمنح هذه القمة وزنًا استراتيجيًا مضاعفًا؛ فإما أن يواصل برشلونة فرض سطوته، أو يتمكن ريال مدريد من إعادة ترتيب أوراقه واستعادة هيبته.

    ويواصل برشلونة سيطرته على تاريخ البطولة، بعدما انفرد بصدارة قائمة الأكثر تتويجًا برصيد 15 لقبًا، كان آخرها نسخة 2025، إلى جانب 12 مرة حل فيها وصيفًا، ليؤكد حضوره الدائم في المشهد النهائي.

    في المقابل، يحتل ريال مدريد الوصافة بـ 13 لقبًا، بينما تأتي المنافسة في المراكز التالية أكثر توازنًا، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بثلاثة ألقاب لكل منهما، في حين يملك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم وصوله إلى النهائي في سبع مناسبات، خسر خمسًا منها.

    أما قائمة الأندية التي توجت مرة واحدة فقط، فتضم فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وعلى مستوى الأرقام الفردية، لا يزال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يتربع على قمة هدافي كأس السوبر الإسباني عبر التاريخ برصيد 14 هدفًا، متقدمًا بفارق مريح على كل من راؤول جونزاليس وكريم بنزيما اللذين سجلا 7 أهداف لكل منهما.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا

