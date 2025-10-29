"يعتقد أنه جوارديولا".. غرفة ملابس ريال مدريد تهدد بثورة ضد تشابي ألونسو!

وصل ألونسو في يونيو وأوضح شيئًا واحدًا: لن يكون أي شيء في سانتياجو برنابيو كما كان تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

العادات القديمة انتهت. الأمر أكثر من مجرد جلسات إضافية في صالة الألعاب الرياضية. يُسمح فقط للموظفين الأساسيين بالتواجد في ملعب التدريب. الوصول إلى غرفة الملابس قبل المباريات أو بين الشوطين محدود.

لم تعد التشكيلات تُسرّب. حتى مرافقو للاعبين يواجهون الآن قيودًا. الفكرة هي التركيز والخصوصية. يمكنك أن تلاحظ أن بعض اللاعبين غير معتادين على ذلك.

ومع ذلك، على أرض الملعب، النتائج إيجابية. لكن كرة القدم لا تتعلق فقط بالنتائج. إنها تتعلق بالشخصيات، العادات، ومستويات الراحة. هذا الجزء واضح. بعض اللاعبين يتأقلمون. آخرون، بدرجة أقل.