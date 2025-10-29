Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
معتز الجمال

"يعتقد أنه جوارديولا".. غرفة ملابس ريال مدريد تهدد بثورة ضد تشابي ألونسو!

ريال مدريد يفوز على أرض الملعب ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، لكن التوتر يتصاعد خلف الكواليس.

وفقًا لـ "The Athletic"، يعاني العديد من اللاعبين الكبار مع نهج تشابي ألونسو المتصلب وأسلوبه المنعزل، مع ادعاء بعض المطلعين أنه "يعتقد أنه بيب جوارديولا".

يتزايد الإحباط بسبب قواعد المدرب الصارمة وأساليبه المكثفة، على الرغم من فوزين كبيرين مؤخرًا على برشلونة ويوفنتوس.

  • ألونسو يحدث تغييرات جذرية

    وصل ألونسو في يونيو وأوضح شيئًا واحدًا: لن يكون أي شيء في سانتياجو برنابيو كما كان تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

    العادات القديمة انتهت. الأمر أكثر من مجرد جلسات إضافية في صالة الألعاب الرياضية. يُسمح فقط للموظفين الأساسيين بالتواجد في ملعب التدريب. الوصول إلى غرفة الملابس قبل المباريات أو بين الشوطين محدود.

    لم تعد التشكيلات تُسرّب. حتى مرافقو للاعبين يواجهون الآن قيودًا. الفكرة هي التركيز والخصوصية. يمكنك أن تلاحظ أن بعض اللاعبين غير معتادين على ذلك.

    ومع ذلك، على أرض الملعب، النتائج إيجابية. لكن كرة القدم لا تتعلق فقط بالنتائج. إنها تتعلق بالشخصيات، العادات، ومستويات الراحة. هذا الجزء واضح. بعض اللاعبين يتأقلمون. آخرون، بدرجة أقل.

  • Vinicius Xabi AlonsoGetty Images

    "يعتقد أنه بيب جوارديولا"

    "إنه يعتقد أنه بيب غوارديولا" يستمر الإحباط في التراكم خلف الكواليس. يشعر بعض اللاعبين أن حريتهم على أرض الملعب مقيدة. يعتقد البعض أن ألونسو منعزل.

    كشف مصدر داخلي مقرب من غرفة ملابس مدريد عن الصعوبات التي يواجهها ألونسو حاليًا. في حديثه إلى "The Athletic"، قال المصدر: "بعضهم فاز بالكثير دون القيام بهذه الأشياء، وعندما فُرضت عليهم، تذمروا. إنه يعتقد أنه بيب جوارديولا، لكنه في الوقت الحالي مجرد تشابي".

    يُقال إن هذه العبارة تتردد باستمرار في المحادثات حول الفريق. إنها ليست إطراءً كاملاً. جزء منها إعجاب، وجزء منها تشكك. سلطت مغادرة فينيسيوس جونيور الغاضبة بعد استبداله ضد برشلونة الضوء على التوتر، ولكن يبدو أن المشاكل قد تكون أعمق من ذلك.

    يشعر البعض أن ألونسو "يصعب الوصول إليه". المقارنات مع أسلوب أنشيلوتي المنفتح والدافئ تجعل الفجوة تبدو أكبر. متخصصون في التدريب، قواعد أكثر صرامة، وصول مقيد، تغييرات كلها مصممة لتحسين التركيز. ومع ذلك، فإن هذا يغير الأجواء. يستجيب الفريق بمستويات محسنة على أرض الملعب، لكنهم ليسوا جميعًا سعداء بذلك.

  • نجاحات مبكرة، مع صعوبات متزايدة

    مع ذلك، فإن النهج يعمل، جزئيًا على الأقل. مدريد يتصدر الليجا. المستوى في دوري أبطال أوروبا صلب. يحصل اللاعبون الشباب على فرص: أردا جولر، دين هاوسن، ألفارو كاريراس، فرانكو ماتانتونو. التدوير يبقي الفريق مشاركًا. طاقم ألونسو - المساعد سيباستيان بارييا، المدرب البدني إسماعيل كامينفورتي، المحللون ألبيرتو إنثيناس وبينات لاباين - ينفذون خطة تتطلب بوضوح وقتًا وصبرًا.

    وتابع المصدر: "إنهم يدركون أنهم منغمسون في عملية تتطلب الصبر لكي يعمل الفريق كما خططوا". بعض اللاعبين يتأقلمون جيدًا. آخرون يتذمرون. يبدو ألونسو مستعدًا للتمسك بمبادئه الانضباطية. التوتر هو أثر جانبي، وليس عائقًا، في الوقت الحالي على الأقل.

  • TOPSHOT-FILES-FBL-ESP-REAL-MADRID-ALONSOAFP

    التطلع إلى المستقبل في البرنابيو

    ريال مدريد دائمًا ما يكون تحت المجهر. كل خطوة يخطوها يتم تضخيمها من قبل وسائل الإعلام، وسيكون توازن ألونسو في السلطة أمرًا حاسمًا في تحديد مستقبله. عدم رضا اللاعبين الكبار أمر يجب الانتباه إليه، وبالتأكيد أمر يجب التعامل معه، إذا أراد المدرب السابق في باير ليفركوزن الحفاظ على وظيفته. سيحاول الفريق الأبيض الحفاظ على زخمه على الرغم من الاضطرابات خلف الكواليس عندما يستضيف فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

