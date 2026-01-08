Arne Slot Liverpool Mikel Arteta Arsenal GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

جوارديولا فاز من منزله .. آرسنال بـ"وجه المتصدر الوديع" يحوّل أرني سلوت إلى "بطل وهمي" في ليفربول

قمة إنجليزية مخيبة لآمال الجماهير؛ ولكن..

عاش عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان؛ على وقع القمة الإنجليزية الكبيرة بين ناديي آرسنال وليفربول، مساء يوم الخميس.

المباراة التي أُقيمت على "ملعب الإمارات" في العاصمة لندن، جمعت بين فريقين فقط فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ إلا أنه كان هُناك طرف ثالث يتواجد بروحه، وهو نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

السيتزنس وجميع الأندية المنافسة في القمة؛ كانت تُمني النفس لتعثر آرسنال "المتصدر" ضد ليفربول، وهو ما حدث بالفعل.

القمة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عادت الحياة نسبيًا إلى مسابقة الدوري؛ حيث وصل آرسنال إلى نقطته الـ49 في "الصدارة"، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي "الوصيف" وأستون فيلا "الثالث".

أما ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وصل إلى نقطته الـ35 من 21 مباراة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد تعادل آرسنال وليفربول، في ليلة الخميس..

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    خطة آرسنال التي هزت ليفربول في بداية القمة

    فريق آرسنال الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، بدأ القمة الإنجليزية الكبيرة ضد نادي ليفربول بشكلٍ قوي؛ وذلك بالاعتماد على مجموعة من النقاط التكتيكية، أبرزها على النحو التالي:

    * أولًا: زيادة المدافع الفرنسي ويليام ساليبا إلى منتصف الملعب.

    * ثانيًا: تبادُل المراكز بين الإنجليزي بوكايو ساكا والهولندي يوريان تيمبر.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ سنجد أن ساليبا كان يتقدم إلى منتصف الملعب كثيرًا في بداية القمة الإنجليزية، وذلك لإعطاء فريقه الزيادة العددية في بناء اللعب.

    هذا الأمر جعل هُناك زيادة عددية كبيرة لآرسنال، في منتصف ملعب ليفربول؛ ما أعطى أفضلية كبيرة لـ"الجانرز"، خاصة في الـ20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

    أما النقطة الثانية؛ تجلت في تحوّل الظهير الأيمن تيمبر إلى "لاعب جناح" في كثير من اللقطات، وذلك عندما كان ساكا يدخل إلى العمق.

    إلا أن آرسنال فشل في استغلال هذا التفوق؛ وسط صمود قوي من دفاعات ليفربول، بقيادة مديره الفني الهولندي أرني سلوت.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    آرسنال بـ"وجه المتصدر الوديع" في قمة ليفربول

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن بعض النقاط السلبية، التي تجلت في فريق آرسنال الأول لكرة القدم ضد نادي ليفربول.

    أبرز هذه النقاط السلبية؛ التي ظهرت جليًا في صفوف آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، كانت على النحو التالي:

    * أولًا: انعدام التنوع التكتيكي ضد ليفربول.

    * ثانيًا: ضعف الشراسة المعتادة عن آرسنال.

    والحقيقة أن لعب آرسنال، كان مركزًا كليًا على الجانب الأيمن من الملعب؛ حيث يتواجد الثنائي الإنجليزي بوكايو ساكا والهولندي يوريان تيمبر، اللذين تبادلا الأدوار بامتياز في بداية القمة ضد ليفربول.

    لكننا لم نشهد نفس الأمر، في الطرف الأيسر من هجوم آرسنال؛ ما ساعد المدير الفني الهولندي لنادي ليفربول أرني سلوت "تكتيكيًا"، بمرور الدقائق.

    أيضًا.. لم نُشاهد نجوم "الجانزز" يضغطون بقوة، على حامل الكرة في ليفربول؛ مثلما اعتدنا عن كتيبة أرتيتا، في الفترة الأخيرة.

    عدم الشراسة في الضغط؛ منح ليفربول حرية كبيرة في تناقل الكرات بمنتصف الملعب، خاصة في الشوط الثاني من عمر القمة الإنجليزية الكبيرة.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    أرني سلوت "البطل الوهمي" بعد قمة آرسنال الكبيرة

    وبانتقالنا إلى المعسكر الآخر نادي ليفربول؛ سنجد أن مديره الفني الهولندي أرني سلوت، عرف كيف يتعامل مع مجريات القمة الإنجليزية ضد فريق آرسنال الأول لكرة القدم.

    نعم.. نحن لم نعد أمام ليفربول، الذي أمتعنا في السنوات القليلة الماضية؛ ولكنه على الأقل نجح تكتيكيًا ضد آرسنال، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: محاولة تنويع اللعب ضد آرسنال؛ بين الجناح والعمق.

    * ثانيًا: اللجوء إلى التسديدات البعيدة؛ كأحد الحلول المهمة في كرة القدم.

    * ثالثًا: اللعب على أخطاء المنافس؛ مثلما فعل ظهير أيمن ليفربول كونور برادلي.

    برادلي استغل كرة وصلت إليه، بعد خطأ مشترك في آرسنال بين المدافع البرازيلي جابرييل والحارس الإسباني المتقدم دافيد رايا؛ ليسدد كرة صاروخية من منتصف الملعب تقريبًا، اصطدمت بالعارضة.

    ورغم ذلك أيضًا.. إلا أن نجاح سلوت التكتيكي ضد آرسنال، قد يكون "وهميًا" في النهاية؛ حيث سهل أسلوب المنافس الذي تحدثنا عنه سابقًا - قلة الشراسة واللعب بطريقة واحدة -، من نجاح المدرب الهولندي.

    بمعنى.. سلوت رغم تفوقه التكتيكي ضد آرسنال؛ لكنه لم يكن ذلك المدرب "الخلاق"، الذي يجد الحلول للوصل إلى شباك الفريق المنافس.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    "90 دقيقة قمة" أثبتت قيمة محمد صلاح في ليفربول

    أخيرًا.. يجب أن نتذكر الفرعون المصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ وذلك بالتزامن مع القمة الإنجليزية الكبيرة ضد آرسنال، مساء يوم الخميس.

    صلاح غاب عن قمة ليفربول ضد آرسنال؛ وذلك بسبب تواجده مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

    وأثبتت هذه القمة الإنجليزية، أهمية صلاح في صفوف ليفربول؛ مهما انتقدنا مستواه في الموسم الرياضي الحالي، أو طالب بعض الجمهور بالاستغناء عنه.

    أكبر دليل على ذلك، ما فعله الهولندي جيريمي فريمبونج؛ الذي لعب في الجناح الأيمن بـ"التشكيل الأساسي" لليفربول، ضد آرسنال.

    فريمبونج حصل على بعض الفرص المهمة؛ التي كان من الممكن أن يتعامل معها بشكلٍ أفضل، خاصة في عملية التمرير لزملائه أمام مرمى "الجانرز".

    لكن.. النجم الهولندي كان يتصرف بشكلٍ سيئ في هذه الفرص؛ ما جعلنا نتساءل: "ماذا لو كان صلاح مع ليفربول في هذه القمة؟!".

    بالتأكيد أن تواجد الفرعون المصري؛ كان سيمنح ليفربول أفضلية كبيرة في هذه الفرص - على قلتها -؛ وذلك بسبب امتلاكه بعض الحلول الفنية الخلاقة، عكس فريمبونج.

    لذلك.. على ليفربول قبل أن يُفكر في الاستغناء عن محمد صلاح، أن يضمن تواجد لاعب بديل أولًا؛ يستطيع قيادة الفريق الإنجليزي العملاق، خلال الفترة القادمة.

