"الله يرى ويرزق " .. رسالة انتقامية غريبة من بالوتيلي بعد رحيل باتريك فييرا عن جنوى!

المهاجم الإيطالي يكسر صمته ويوجه اتهامات قاسية لمدرب جنوى بعد رحيله عن منصبه

رحيل باتريك فييرا عن جنوى أثار رد فعل ماريو بالوتيلي، الذي عبر عن رأيه في قرار النادي والمدرب الفرنسي بالانفصال في رسالة طويلة نشرها على حسابه على إنسجغرام.

"الله يرى ويرزق"، كتب المهاجم الإيطالي في منشوره الأول، تلاه رسالة طويلة لدعم جنوى واتهامات شديدة اللهجة لفييرا.

الخلاف بين الاثنين، الذي بدأ بالفعل في فترة نيس، انفجر مرة أخرى في ليجوريا، حيث تم استبعاد بالوتيلي، الذي انضم إلى الفريق تحت إدارة جيلاردينو، تدريجياً مع وصول الفرنسي.

الموسم الماضي، الذي انتهى بمشاركته في ست مباريات فقط و56 دقيقة على أرض الملعب، ترك آثارًا عميقة، بلغت ذروتها في تصريحات المهاجم في يوليو الماضي وفي رسالة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

  • رد فعل بالوتيلي على وداع فييرا

    بمجرد الإعلان الرسمي عن رحيل باتريك فييرا عن جنوى، كسر بالوتيلي صمته برسالة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

    "الله يرى ويرزق"، كتب في أول قصة، ملمحًا إلى رضاه عن قرار النادي.

    بعد ذلك مباشرة، نشر المهاجم منشوراً ثانياً أكثر تفصيلاً:

    "الآن يمكن لجنوى أن يركز أخيرًا على الأشخاص الذين يحبون حقًا البيئة والمشجعين والشعار، والذين يؤمنون إيمانًا عميقًا بفكرة وحقيقة أن النادي يستحق أن يكون في القمة! العمل الرائع الذي قام به ألبرتو جيلاردينو وزانجريلو لم يضيع هباءً: لقد تم استغلاله بشكل أناني وسيئ من قبل من جاءوا بعدهما، مستغلين ما بنوه بجهد واحترام وشغف. لقد استغلوا العمل الهائل الذي قام به جيلاردينو وزانجريلو، والتزامهما وتفانيهما تجاه هذه الألوان، دون أن يفهموا حقًا قيمتها. الآن، ركزوا على جنوى فقط! هيا جنوة! هيا يا شباب! لقد آمنت بكم، وما زلت أؤمن بكم!".

  • قصة بالوتيلي: "لقد تركوني وحيداً"

    بعد انتهاء عقده مع جنوى بفترة وجيزة، روى بالوتيلي روايته للأحداث خلال بودكاست Controcampo، حيث تدخل بشكل مفاجئ خلال مقابلة مع شقيقه إينوك.

    وأوضح المهاجم السابق للروسوبليو كيف تدهورت علاقته مع فييرا منذ الأسابيع الأولى:

    "عندما وصل فييرا، اتصل بي ليسألني عن حالتي وكيف أرى اللاعبين. بدا لي أنه جاء بنوايا حسنة. ثم في المباريات الأولى، أشركني في اللعب لبضع دقائق فقط، لقد بدأت التوترات الأولى بسبب قلة مشاركته في المباريات".

    وأضاف:"أخبرني أنه يفضل إشراك لاعبين يركضون. من الطبيعي أن يلعب بينامونتي كلاعب أساسي، لكن ليس من العدل أن ألعب لمدة دقيقتين. بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بعدم الود، وليس بكرة القدم".

  • بالوتيلي وجنوى

    بالوتيلي الذي يقضي الفترة الحالية بلا فريق قال عن فترته في جنوى:"منذ أن حقق فييرا نتائج جيدة، لم يجرؤ النادي على قول أي شيء له. كتبت له رسالة طويلة، لكنه لم يرد عليّ أبدًا. وجدت نفسي أتدرب بمفردي وبعيدًا عن المجموعة. أخبروني أن باتريك كان يخشى أنني لن أقبل باللعب قليلاً. هذا هراء كبير: قلوا بالأحرى أنني أزعجه فحسب".

    ثم اتهم اللاعب الإدارة علانية:"لقد أهانوني من الناحية الإنسانية. جاء أوتوليني إلى منزلي لإقناعي بالتوقيع، ثم تركوني وحيداً. لا أقبل اعتذاراتهم، كان لديهم سبعة أشهر للاستماع إلي".

  • "فييرا كان يخشى أن أسجل هدفاً"

    كما تذكر بالوتيلي حادثة معينة تتعلق بمباراة نابولي، وهي إحدى آخر المباريات التي شارك فيها فييرا كمدرب.

    "لعبت أربع دقائق وكدت أسجل هدفًا. بدا أنه كان خائفًا من أن أسجل هدفًا. فييرا يعاني من مشكلة البروز، كان خائفًا من تسجيلي. لم يعجبه أن الصحفيين كانوا يسألون عنه دائمًا".

  • بالوتيلي-فييرا، علاقة صعبة

    الصراع بين بالوتيلي وفييرا لم يبدأ في جنوى. فقد كان الاثنان قد اشتبكا من قبل في فرنسا، في فترة نيس، عندما كان فييرا مدرباً وبالوتيلي مهاجماً رئيسياً.

    في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل، أوضح فييرا أسباب الخلاف:

    "عقليته لا تتناسب مع رياضة جماعية مثل كرة القدم. في نيس، كنت أرغب في بناء فلسفة قائمة على التماسك وأخلاقيات العمل. كان من الصعب العمل مع لاعب مثله. أصبحت الوضع غير قابل للتحمل بالنسبة لكلينا".

    أجاب بالوتيلي، في مقابلة مع SoFoot، بهدوء ولكن بحزم: "المشكلة كانت أن أسلوب لعب فييرا لم يناسبني. كنت على وفاق معه، لكنني لم أكن متفقًا معه من الناحية الرياضية. لو لم أواجه هذه المشاكل، لما غادرت نيس أبدًا. كنت سعيدًا جدًا هناك".

    الماضي المشترك، الذي اتسم بخلافات لم يتم تجاوزها أبدًا، أثر أيضًا على الفترة التي قضاها في جنوى، حيث استمر التعايش بين الاثنين لمدة خمسة أيام فقط في الدوري الإيطالي، مع مشاركة بالوتيلي فقط في الدقائق الأخيرة من المباريات ضد كالياري وأودينيزي وتورينو ونابولي.

  • من إنتر إلى مانشستر سيتي

    من المثير للاهتمام أن فييرا وبالوتيلي كانا زميلين في الفريق قبل أن يصبحا خصمين بعدما اعتزل الأول وأصبح مدربًا، وتنقل الثاني بين مختلف أندية أوروبا.

    لقد شاركا في غرفة ملابس إنتر ميلان بين عامي 2008 و2010، ثم في مانشستر سيتي في موسم 2010/2011، حيث لعبا معًا 2121 دقيقة في 44 مباراة وسجلا أربعة أهداف بفضل تفاهمهما على أرض الملعب.

    كانت علاقتهما المهنية تبدو متينة في ذلك الوقت، لكنها تحولت بمرور الوقت إلى تباعد واضح، حتى وصلت إلى الاتهامات العلنية في الأشهر الأخيرة.

