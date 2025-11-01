"الله يرى ويرزق " .. رسالة انتقامية غريبة من بالوتيلي بعد رحيل باتريك فييرا عن جنوى!

رحيل باتريك فييرا عن جنوى أثار رد فعل ماريو بالوتيلي، الذي عبر عن رأيه في قرار النادي والمدرب الفرنسي بالانفصال في رسالة طويلة نشرها على حسابه على إنسجغرام.

"الله يرى ويرزق"، كتب المهاجم الإيطالي في منشوره الأول، تلاه رسالة طويلة لدعم جنوى واتهامات شديدة اللهجة لفييرا.

الخلاف بين الاثنين، الذي بدأ بالفعل في فترة نيس، انفجر مرة أخرى في ليجوريا، حيث تم استبعاد بالوتيلي، الذي انضم إلى الفريق تحت إدارة جيلاردينو، تدريجياً مع وصول الفرنسي.

الموسم الماضي، الذي انتهى بمشاركته في ست مباريات فقط و56 دقيقة على أرض الملعب، ترك آثارًا عميقة، بلغت ذروتها في تصريحات المهاجم في يوليو الماضي وفي رسالة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.