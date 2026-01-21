FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP
"لن يكون هناك جنون مالي مهما كان اسم اللاعب!".. ناصر الخليفي يرد بقوة على طلبات عثمان ديمبيلي من أجل تجديد العقد

هل تتوتر العلاقة بين النجم الفرنسي وناديه؟

وجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رسالة واضحة وحاسمة إلى نجم الفريق عثمان ديمبيلي، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين بشأن تمديد عقد اللاعب، مؤكدًا أن النادي الباريسي لن يخرج عن سياسته المالية مهما كان اسم اللاعب أو قيمته الفنية، حتى وإن كان الحاصل على الكرة الذهبية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أنهى باريس سان جيرمان بنجاح ملفي تجديد عقد كل من فابيان رويز وويليان باتشو، ليتحول التركيز الآن إلى أحد أهم الملفات في مشروع المدرب لويس إنريكي، وهو تمديد عقد ديمبيلي، الذي بات حجر الأساس في المنظومة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي. وبدأت إدارة النادي بالفعل اتصالاتها الأولية مع محيط اللاعب، في محاولة لجعله “اللاعب الامتيازي” أو الواجهة الرئيسية للمشروع الرياضي الجديد.

ورغم أن الأجواء العامة للمفاوضات توصف بالإيجابية، فإن بعض العقبات قد تعرقل الوصول إلى اتفاق سريع، وعلى رأسها المطالب المالية للنجم الفرنسي. 

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، ترددت أنباء عن رغبة ديمبيلي في الحصول على زيادة ضخمة في راتبه السنوي، قد تصل إلى 60 مليون يورو، مستندًا إلى تتويجه بالكرة الذهبية وتأثيره الكبير داخل الملعب، إلا أن هذه الأرقام لم يتم تأكيدها رسميًا من أي طرف، سواء من اللاعب أو من إدارة النادي.

وتشير المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الطرفين منفتحان على التوصل إلى حل يرضي الجميع، لكن دون استعجال. إدارة باريس سان جيرمان لا تتوقع حسم الملف في فترة قصيرة، بل ترجح أن تمتد المفاوضات لعدة أشهر، مع استبعاد الإعلان عن أي اتفاق قبل نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل حساسية الملف وأهميته الاستراتيجية للنادي.

ويعتمد النادي الباريسي في هذه المفاوضات على نفس السياسة التي اتبعها مؤخرًا في تجديد عقود عدد من لاعبيه، والتي أثبتت نجاحها. فبدلًا من تقديم عقود برواتب ثابتة مرتفعة دون شروط، باتت الإدارة تفضل إدراج بنود مالية مرنة، تعتمد على الأداء الرياضي وعدد المشاركات والأهداف والبطولات، بحيث يحصل اللاعب على زيادات تدريجية مرتبطة بعطائه داخل الملعب.

  • طلبات ديمبيلي من أجل التجديد مع باريس سان جيرمان

    غير أن هذا التوجه قد يكون نقطة الخلاف الأساسية مع محيط ديمبيلي، حيث أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن ممثلي اللاعب طالبوا منذ أشهر بزيادة كبيرة في راتبه مباشرة بعد تتويجه بالكرة الذهبية. ورغم أن إدارة باريس أخذت هذه المطالب بعين الاعتبار، فإنها قوبلت برفض من المدير الرياضي لويس كامبوس، وكذلك من الجانب القطري الممول للنادي، ما ينذر بإمكانية تعقد المفاوضات إذا لم يُبدِ أي من الطرفين مرونة كافية.

  • Ousmane Dembelegetty

    رد باريس سان جيرمان على عثمان ديمبيلي بشأن تجديد العقد

    وفي هذا السياق، حرص ناصر الخليفي على توجيه رسالة صريحة عبر مقابلة مع قناة “كانال+”، شدد فيها على أن النادي لن يقوم بأي “جنون” مالي من أجل تجديد عقد أي لاعب. وقال رئيس النادي بوضوح: “لدينا سقف رواتب، والجميع يعرف ذلك”، في إشارة مباشرة إلى أن باريس سان جيرمان لن يستجيب لمطالب مالية تتجاوز الإطار المحدد في سياسته الاقتصادية، مهما كان اسم اللاعب أو قيمته التسويقية.

    وفي الوقت نفسه، لم يُخفِ الخليفي تقديره الكبير لديمبيلي، واصفًا إياه بـ”أسطورة النادي”، لكنه شدد على أن “النادي والفريق هما الأهم”، مؤكدًا أن لا أحد، حتى حامل الكرة الذهبية، يمكن أن يكون فوق المؤسسة. هذا التصريح عكس رغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس، وعدم كسر سلم الرواتب الذي يُعد أحد ركائز الاستقرار الفني في الفريق.

  • النجم الأول

    ويُعد ديمبيلي النجم الأبرز في صفوف باريس سان جيرمان حاليًا، رغم أن الفريق تحت قيادة لويس إنريكي يعتمد بشكل واضح على العمل الجماعي قبل الفرديات. فمنذ انضمامه إلى النادي في صيف 2023، مر اللاعب بموسم أول متذبذب، قبل أن ينفجر فنيًا في الموسم الماضي، حيث ساهم في 51 هدفًا بمختلف المسابقات، سجل منها 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليقود الفريق إلى موسم شبه مثالي.

    وحقق باريس سان جيرمان ستة ألقاب من أصل سبعة ممكنة، ولم يخسر سوى نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي، قبل أن يتوج ديمبيلي بالكرة الذهبية في حفل أقيم بمسرح شاتليه في باريس، في إنجاز لم يكن متوقعًا بالنظر إلى مستواه قبل منتصف الموسم.

  • Ousmane Dembele Luis Enrique PSG 2024-25Getty

    تجديد عقد ديمبيلي أولوية قصوى لإنريكي

    وبالنسبة للويس إنريكي، فإن تجديد عقد ديمبيلي يمثل أولوية قصوى، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه في خططه التكتيكية. أما اللاعب نفسه، فيشعر براحة كبيرة في باريس، حيث استعاد أفضل مستوياته وتخلص من شبح الإصابات الذي لازمه لسنوات خلال فترته مع برشلونة.

    وتؤكد مصادر مقربة من النادي أن ملف تمديد عقد ديمبيلي يحظى بأهمية خاصة لدى الإدارة القطرية، لكن بشرط أن يتم ذلك “بعقلانية”، دون الإخلال بالتوازن المالي أو تقديم امتيازات مبالغ فيها. وبين رغبة النادي في الحفاظ على نجمه الأول، وتمسكه بسياسة الانضباط المالي، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في رسم مستقبل ديمبيلي مع باريس سان جيرمان.

