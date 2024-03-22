الإحباط والدرس القاسي .. فليتعلم الجميع من جمهور الأهلي في دوري روشن السعودي!

جماهير الأهلي ضربت مثالًا في كل شيء!

SHAHID

في مثل هذه الأيام بالعام الماضي 2023، كنا نقول اننا افتقدنا جمهور النادي الأهلي في دوري روشن السعودي، بعدما هبط الراقي وكان يلعب في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليعود "المجانين" كما يُلقبون من الباب الكبير، ويثبتون أن غيابهم كان خسارة كبيرة بكل تأكيد!

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وبعد عودة الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، شهدت مباريات الراقي التي أقيمت على أرضه هذا الموسم، الشيء الذي كان يفتقده الجميع الموسم الماضي، وهي الأهازيج والأعداد الضخمة التي تواجدت في المدرجات.

وبالتزامن مع ما يقدمه جمهور الأهلي من عروض قوية جدًا، وجدنا أن جماهير الأندية الأخرى تراجعت بشكل غريب!

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