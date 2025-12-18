جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يدخل منتخب قطر البطولة للمرة الثانية في تاريخ العنابية مصدقين على مشروع كروي طموح ليس وليد اللحظة، ويواصل القطريون التطور بناء عليه.

لذلك يطمح المنتخب القطري أن تكون نسخة 2026 عنوانًا للتألق بعد الظهور بمظهر ليس جيدًا في نسخة 2022 التي استضافتها قطر بالذات.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة قطر في كأس العالم 2026، وجدول مباريات النشامى والقنوات الناقلة.