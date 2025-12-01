FIFA Arab Cup TrophySC
بلال محمد

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر والقنوات الناقلة...

تستضيف الأراضي القطرية، بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 فريقًا، بعدما استضافت النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في شتاء 2021 وحينها فاز المنتخب الجزائري باللقب.

ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير العربية كلها إلى قطر التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استمرار قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى بعد كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباريات مثيرة ومليئة بالحماس بين المنتخبات العربية، بداية من دور المجموعات وحتى النهائي، كما كانت النسخة السابقة من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة.

  • ما القنوات الناقلة لكأس العرب 2025؟

    ستنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة، وأيضًا على قنوات "الكاس" القطرية.. إضافة إلى ما يستجد من قنوات عربية ستحصل على حقوق بث البطولة حتى إقامتها.

  • ترتيب مجموعات كأس العرب 2025 - المجموعة الأولى

    المركزالفرقلعبفوزتعادلهزيمةلهعليهالفارقالنقاط
    1فلسطين110010+13
    2سوريا110010+13
    3قطر100101-10
    4تونس100101-10

  • ترتيب مجموعات كأس العرب 2025 - المجموعة الثانية

    المركزالفرقلعبفوزتعادلهزيمةلهعليهالفارقالنقاط
    1المغرب00000000
    2السعودية00000000
    3عمان00000000
    4جزر القمر00000000

  • ترتيب مجموعات كأس العرب 2025 - المجموعة الثالثة

    المركزالفرقلعبفوزتعادلهزيمةلهعليهالفارقالنقاط
    1مصر00000000
    2الأردن00000000
    3الإمارات00000000
    4الكويت00000000

  • ترتيب مجموعات كأس العرب 2025 - المجموعة الرابعة

    المركزالفرقلعبفوزتعادلهزيمةلهعليهالفارقالنقاط
    1الجزائر00000000
    2العراق00000000
    3البحرين00000000
    4السودان00000000

  • جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    تونس - سورياالإثنين 1 ديسمبر 2025
    15:00 مصر، 16:00 السعودية    		1-0استاد أحمد بن علي
    قطر - فلسطينالإثنين 1 ديسمبر 2025
    18:30 مصر، 19:30 السعودية    		-استاد البيت
    المغرب - جزر القمرالثلاثاء 2 ديسمبر 2025
    14:00 مصر، 15:00 السعودية    		-استاد خليفة الدولي
    مصر - الكويتالثلاثاء 2 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد لوسيل
    السعودية - عمانالثلاثاء 2 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد المدينة التعليمية
    الجزائر - السودانالأربعاء 3 ديسمبر 2025
    14:00 مصر، 15:00 السعودية    		-استاد أحمد بن علي
    العراق - البحرينالأربعاء 3 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد 974
    الأردن - الإماراتالأربعاء 3 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد البيت

  • جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الثانية

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    (فلسطين / ليبيا) - تونسالخميس 4 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد لوسيل
    قطر - (سوريا / جنوب السودان)الخميس 4 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد خليفة الدولي
    المغرب - (عمان / الصومال)الجمعة 5 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد المدينة التعليمية
    السعودية - (جزر القمر / اليمن)الجمعة 5 ديسمبر 2025
    20:30 مصر، 21:30 السعودية    		-استاد البيت
    الأردن - (موريتانيا / الكويت)السبت 6 ديسمبر 2025
    13:00 مصر، 14:00 السعودية    		-استاد أحمد بن علي
    الجزائر - (البحرين / جيبوتي)السبت 6 ديسمبر 2025
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		-استاد خليفة الدولي
    العراق - (السودان / لبنان)السبت 6 ديسمبر 2025
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		-استاد 974
    الإمارات - مصرالسبت 6 ديسمبر 2025
    20:30 مصر، 21:30 السعودية    		-استاد لوسيل

  • جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الثالثة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    قطر - تونسالأحد 7 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد البيت
    (فلسطين / ليبيا) - (سوريا / جنوب السودان)الأحد 7 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد المدينة التعليمية
    المغرب - السعوديةالإثنين 8 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد لوسيل
    (عمان / الصومال) - (جزر القمر / اليمن)الإثنين 8 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد 974
    مصر - الأردنالثلاثاء 9 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد البيت
    الإمارات - (موريتانيا / الكويت)الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد 974
    الجزائر - العراقالثلاثاء 9 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد خليفة الدولي
    (البحرين / جيبوتي) - (السودان / لبنان)الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		-استاد المدينة التعليمية