أحمد مجدي

جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن مشوار الملكي في البطولة

تعد بطولة كأس ملك إسبانيا بطولة شديدة العراقة، انطلقت في عام 1903، لكن ريال مدريد على غير العادة ليس الأنجح فيها تاريخيًا إذ أحرزها 20 مرة بفارق 4 مرات عن بيلباو صاحب 24 لقبًا، و12 مرة عن برشلونة صاحب الـ 32 بطولة.

الموسم الماضي كانت ذكرى سيئة لريال مدريد في البطولة بعد الخسارة في النهائي أمام برشلونة 3-2 بهدف جول كوندي المتأخر على ملعب لا كارتوخا.

في هذا التقرير نستعرض معًا رحلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، وكيف يمكنك متابعة مبارياته؟.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

  • ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    حصلت قنوات MBC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

    البطولةكأس ملك إسبانياالبث عبر الإنترنت
    كأس ملك إسبانيا 2025-2026MBCشاهد
  • جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    تم إعفاء ريال مدريد من المشاركة في دور الـ64 التمهيدي، وبدأ مشاركاته في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.

    الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    دور الـ32تالافيرا دي لا رينا - ريال مدريد

    الأربعاء 17 ديسمبر 2025

    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

    		-إل برادو

