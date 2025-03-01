جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 لمنطقتي غرب وشرق القارة، والتي تتنافس فيها ستة أندية عربية على التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

كان قد أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم الجاري، على أن تكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، شارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

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وشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، بينما شارك 4 فرق في الملحق وتأهل اثنان منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات خاض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، ثم تأهلت 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول.كوم" على جدول مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة