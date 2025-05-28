كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الخميس 29 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع مباريات مثيرة ومميزة.

ففي يوم الخميس 29 مايو 2025 سنتابع مباريات الجولة الختامية من مجموعة الهبوط بالدوري المصري، والتي يلعب فيها غزل المحلة والإسماعيلي، بينما يواجه الاتحاد فريق إنبي.

كما نتابع لقاء الحزم والعدالة في نهائي ملحق الصعود من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي، كما نتابع مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الجولة 16 من الدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 مايو 2025 والقنوات الناقلة.