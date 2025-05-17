كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 18 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 18 مايو 2025 تنطلق مباريات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وفيها برشلونة، مع فياريال، وأتلتيكو مدريد، ضد ريال بيتيس، ويستضيف إشبيلية نظيره ريال مدريد.

وفي الدوري الإنجليزي، يلعب آرسنال مع نيوكاسل، وإيفرتون أمام نوتينجهام فورست.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدوري الإيطالي، سيلعب إنتر امام لاتسيو، وبارما يستضيف نابولي، في ظل الصراع على اللقب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 مايو 2025 والقنوات الناقلة.