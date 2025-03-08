كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 16 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 19 مارس 2025 نستكمل مواجهات الجولة 29من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي آرسنال وتشيلسي يونايتد في مباراة غاية في الأهمية، يلعب فولهام مع توتنهام، وليستر سيتي يواجه مانشستر يونايتد.

وسنستمر في إنجلترا، ولكن مع نهائي كأس الرابطة حيث يواجه ليفربول، نظيره نيوكاسل، على ملعب ويمبلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدوري الإسباني يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الـ 28 من المسابقة، بينما يلعب إنتر مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 مارس 2025 والقنوات الناقلة.