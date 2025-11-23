Al-Ahly-FC-vs-Pharco-FC-Egyptian-Premier-League-24-25AFP
أحمد مجدي

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات الدوري المصري موسم 2025-2026، وما القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الفرق والنظام الجديد للبطولة...

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أندية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" والمنتخب على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2024-2025 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز، قبل أن يحسم فريق القلعة الحمراء البطولة في الجولة الأخيرة.

وأتى قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي ليجعل نظام البطولة في الموسم المقبل مختلفًا تمامًا، في السطور التالية نستعرض لكم نظام بطولة الدوري المصري الجديد 2025-2026.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.



  • ما نظام الدوري المصري 2025-2026؟

    قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة وضع إستثناء خاص بالموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026، حيث تم إلغاء الهبوط، مع صعود ثلاثة فرق إلى الدوري المصري، ليصبح إجمالي الأندية المُشاركة 21 فريقاً.

    وسيقام الدوري على مرحلتين، المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، آي يخوض كل فريق 20 مباراة، والمرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة التتويج ومجموعة الهبوط.

  • متى يبدأ الدوري المصري 2025-2026؟

    حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات الدوري المصري.

    الأمر بات رسميًا على تحديد يوم الجمعة 8 أغسطس 2025 موعدًا لانطلاق منافسات الدوري المصري 2025-2026، وجاء تقديم الموعد حتى يتثني للاعبون خوض أكبر عدد من الجولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المُقبل، لاستئناف مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهي المُسابقة قبل انطلاق المونديال، لتوفير الوقت للمنتخب لإقامة مُعسكر إعداد للبطولة.

    كما أنّ موعد نهاية الموسم في مايو 2026.

    البطولةالبدايةالنهاية
    الدوري المصري 2025-2026الجمعة 8 أغسطس 2025مايو 2026

  • ما القنوات الناقلة للدوري المصري 2025-2026؟

    تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات البطولة عبر شاشات القناة.

  • جدول ترتيب الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026

    المرحلة الأولى:

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1سيراميكا كليوباترا139221751229
    2الأهلي126512013723
    3الزمالك12642189922
    4بيراميدز96211551020
    5المصري125521811720
    6وادي دجلة135531511420
    7زد145541412220
    8إنبي12471117419
    9بتروجيت134631414018
    10الجونة134631010018
    11البنك الاهلي13382127517
    12مودرن سبورت134541415-117
    13غزل المحلة13210174316
    14سموحة1237297216
    15حرس الحدود133461017-713
    16فاركو13265512-712
    17طلائع الجيش14257719-1211
    18المقاولون13175712-510
    19الإسماعيلي13319716-910
    20الاتحاد السكندري13229819-118
    21كهرباء الإسماعيلية132291124-138

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الرابعة عشرة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فاركو - سيراميكاالسبت 22 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		2-0 حرس الحدود
    طلائع الجيش - إنبيالسبت 22 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-1جهاز الرياضة العسكري
    مودرن سبورت - البنك الأهليالسبت 22 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		0-0السلام
    الاتحاد - الجونةالأحد 23 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		2-0ستاد الإسكندرية
    بتروجيت - حرس الحدودالأحد 23 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-3بتروسبورت
    كهرباء الإسماعيلية - زدالأحد 23 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		2-1ستاد الإسماعيلية
    بيراميدز - المقاولون العربالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		 الدفاع الجوي
    الأهلي - الإسماعيليالأربعاء 11 فبراير 2026،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		 ستاد القاهرة الدولي
    الزمالك - سموحةالخميس 12 فبراير 2026،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		 ستاد القاهرة الدولي
    المصري - وادي دجلةالخميس 12 فبراير 2026،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		 استاد السويس الجديد

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الثالثة عشرة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    غزل المحلة - مودرن سبورتالسبت 1 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		0-0ستاد غزل المحلة
    الجونة - فاركوالسبت 1 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-0ستاد خالد بشارة
    الإسماعيلي - كهرباء الإسماعيليةالسبت 1 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-2ستاد الإسماعيلية
    الزمالك - طلائع الجيشالأحد 2 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		1-3ستاد القاهرة
    بيراميدز - الاتحاد السكندريالأحد 2 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		1-2ستاد 30 يونيو
    سيراميكا كيلوباترا - بتروجيتالأحد 2 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-2ستاد هيئة قناة السويس
    الأهلي - المصريالأحد 2 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		0-0ستاد برج العرب
    وادي دجلة - حرس الحدودالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		1-1ستاد السلام
    المقاولون العرب - سموحةالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-1ستاد المقاولون العرب
    زد - البنك الأهلي الثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		1-1ستاد القاهرة

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الثانية عشرة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    حرس الحدود - غزل المحلةالسبت 25 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		0-0ستاد الكلية الحربية
    مودرن سبورت - المقاولون العربالسبت 25 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		2-1ستاد السلام
    كهرباء الإسماعيلية - سيراميكا كيلوباتراالأحد 26 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-0ستاد هيئة قناة السويس
    فاركو - الإسماعيليالأحد 26 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1ستاد برج العرب
    طلائع الجيش - زدالأحد 26 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		2-2ستاد جهاز الرياضة
    سموحة - الجونةالإثنين 27 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-0ستاد برج العرب
    الاتحاد السكندري - وادي دجلةالإثنين 27 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		2-1ستاد الإسكندرية
    بتروجيت - الأهليالأربعاء 29 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1ستاد الكلية الحربية
    البنك الأهلي - الزمالكالخميس 30 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1ستاد القاهرة
    إنبي - بيراميدزالثلاثاء 10 فبراير 2026،
    17:00 مصر، 19:00 الإمارات    		-ستاد بتروسبورت

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الحادية عشرة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    وادي دجلة - مودرن سبورتالجمعة 17 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		2-1ستاد السلام
    المقاولون العرب - إنبيالجمعة 17 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد المقاولون العرب
    غزل المحلة - كهرباء الإسماعيليةالجمعة 17 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر والسعودية    		0-1ستاد المحلة
    الجونة - البنك الأهليالسبت 18 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		3-0ستاد الجونة
    الإسماعيلي - حرس الحدودالسبت 18 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر والسعودية    		1-3ستاد الجونة
    زد - بتروجيتالأحد 19 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		1-2ستاد القاهرة الدولي
    سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيشالأحد 19 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر والسعودية    		0-2ستاد هيئة قناة السويس
    بيراميدز - فاركوالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		0-2الدفاع الجوي
    الأهلي - الاتحادالأربعاء 22 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		1-2ستاد القاهرة الدولي
    المصري - سموحةالأربعاء 22 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد السويس الجديد

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة العاشرة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سموحة - الإسماعيليالجمعة 3 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		0-2ستاد برج العرب
    البنك الأهلي - المصريالجمعة 3 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-0ستاد السويس الجديد
    الاتحاد السكندري - المقاولون العربالجمعة 3 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-2ستاد الإسكندرية
    الزمالك - غزل المحلةالسبت 4 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-1ستاد هيئة قناة السويس
    طلائع الجيش - الجونةالسبت 4 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-0ستاد جهاز الرياضة
    حرس الحدود - سيراميكا كيلوباتراالسبت 4 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		3-0ستاد حرس الحدود
    كهرباء الإسماعيلية - الأهليالسبت 4 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		4-2ستاد المقاولون العرب
    إنبي - زدالأحد 5 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		0-1بتروسبورت
    فاركو - وادي دجلةالأحد 5 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-0ستاد حرس الحدود
    بتروجيت - بيراميدزالأحد 5 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		-بتروسبورت

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة التاسعة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    المقاولون - كهرباء الإسماعيليةالسبت 27 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-0ستاد المقاولون العرب
    زد - حرس الحدودالسبت 27 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-0ستاد القاهرة 
    بيراميدز - طلائع الجيشالسبت 27 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-4ستاد الدفاع الجوي
    المصري البورسعيدي - بتروجيتالسبت 27 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		3-2ستاد السويس الجديد
    مودرن سبورت - فاركوالأحد 28 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-1ستاد القاهرة 
    وادي دجلة - سموحةالأحد 28 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1ستاد الإنتاج الحربي
    غزل المحلة - إنبيالأحد 28 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-0ستاد المحلة
    الجونة - سيراميكا كليوباتراالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-1ستاد الجونة
    الإسماعيلي - البنك الأهليالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		2-1ستاد الإسماعيلية
    الأهلي - الزمالكالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 22:00 الإمارات    		1-2ستاد القاهرة

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الثامنة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فاركو - المصريالإثنين 22 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		0-0ستاد السويس الجديد
    بتروجيت - غزل المحلةالإثنين 22 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-0ستاد المقاولون العرب
    زد - الاتحاد السكندريالإثنين 22 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1ستاد القاهرة 
    حرس الحدود - الأهليالثلاثاء 23 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات     		3-2ستاد الكلية الحربية
    الزمالك - الجونةالثلاثاء 23 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1ستاد القاهرة 
    طلائع الجيش - المقاولون العربالثلاثاء 23 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-0ستاد جهاز الرياضة
    إنبي - الإسماعيليالأربعاء 24 سبتمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات     		0-1ستاد المقاولون العرب
    سيراميكا كيلوباترا - مودرن سبورتالأربعاء 24 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-2ستاد هيئة قناة السويس
    البنك الأهلي - وادي دجلةالأربعاء 24 سبتمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1ستاد القاهرة
    كهرباء الإسماعيلية - بيراميدزالأربعاء 3 ديسمبر 2025،
    20:00 مصر، 22:00 الإمارات    		-ستاد الإسماعيلية

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة السابعة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    المقاولون العرب - فاركو       الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-1المقاولون العرب
    المصري البورسعيدي - غزل المحلةالأربعاء 17 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-2قناة السويس الجديد
    الجونة - بتروجيتالأربعاء 17 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1الجونة
    مودرن سبورت - إنبيالخميس 18 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		2-2القاهرة الدولي
    الإسماعيلي - الزمالكالخميس 18 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		2-0قناة السويس الجديد
    بيراميدز - زد الخميس 18 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1الدفاع الجوي
    الاتحاد السكندري - كهرباء الإسماعيليةالخميس 18 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-0الإسكندرية
    وادي دجلة - طلائع الجيشالجمعة 19 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		0-1الإنتاج الحربي
    سموحة - حرس الحدود الجمعة 19 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1برج العرب
    الأهلي - سيراميكا كليوباتراالجمعة 19 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1القاهرة الدولي

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة السادسة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بتروجيت - البنك الأهليالجمعة 12 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		3-0بتروسبورت
    زد - الإسماعيليالجمعة 12 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1القاهرة الدولي
    فاركو - الاتحاد السكندريالجمعة 12 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-0برج العرب
    حرس الحدود - الجونة السبت 13 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-2المكس
    غزل المحلة - المقاولون العرب السبت 13 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		1-1المحلة
    سيراميكا كليوباترا - سموحة السبت 13 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-1قناة السويس الجديد
    الزمالك - المصريالسبت 13 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		0-3برج العرب
    طلائع الجيش - مودرن سبورتالأحد 14 سبتمبر 2025
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		0-1جهاز الرياضة العسكري
    كهرباء الإسماعيلية - وادي دجلة الأحد 14 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		4-1الإسماعيلية
    إنبي - الأهليالأحد 14 سبتمبر 2025
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		1-1المقاولون العرب

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الخامسة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    المقاولون - سيراميكا كليوباتراالجمعة 29 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		1-0السويس الجديد
    البنك الأهلي - طلائع الجيشالجمعة 29 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		0-0السلام
    الاتحاد السكندري - إنبيالجمعة 29 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		3-0الإسكندرية
    الجونة - زدالسبت 30 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		1-1الجونة
    الإسماعيلي - غزل المحلةالسبت 30 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		3-0الإسماعيلية
    الأهلي - بيراميدزالسبت 30 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		2-0القاهرة الدولي
    مودرن سبورت - حرس الحدودالأحد 31 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		0-1السلام
    المصري البورسعيدي - كهرباء الإسماعيليةالأحد 31 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		0-4السويس الجديد
    سموحة - بتروجيتالأحد 31 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		0-0برج العرب
    وادي دجلة - الزمالكالأحد 31 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		1-2القاهرة الدولي

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الرابعة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الاتحاد السكندري - البنك الأهليالأحد 24 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		0-0الإسكندرية
    إنبي - الجونةالأحد 24 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		0-0بتروسبورت
    طلائع الجيش - الإسماعيليالأحد 24 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		1-0جهاز الرياضة العسكري
    غزل المحلة - الأهليالإثنين 25 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		0-0المحلة
    زد - وادي دجلةالإثنين 25 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		2-1المقاولون العرب
    بتروجيت - المقاولونالإثنين 25 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		0-1بتروسبورت
    بيراميدز - مودرن سبورتالإثنين 25 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		2-1الدفاع الجوي
    كهرباء الإسماعيلية - سموحةالثلاثاء 26 أغسطس 2025
    18:00 مصر والسعودية، 19:00 الإمارات    		2-1الإسماعيلية
    حرس الحدود - المصري البورسعيديالثلاثاء 26 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		1-1السويس الجديد
    الزمالك - فاركوالثلاثاء 26 أغسطس 2025
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		0-1السلام

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الثالثة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فاركو - طلائع الجيشالثلاثاء 19 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		1-0ستاد حرس الحدود
    البنك الأهلي - كهرباء الإسماعيليةالثلاثاء 19 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد القاهرة
    الإسماعيلي - الاتحاد السكندريالثلاثاء 19 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-0ستاد السلام
    المصري - بيراميدزالثلاثاء 19 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		2-2ستاد السويس الجديد
    سيراميكا كيلوباترا - إنبيالأربعاء 20 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		0-2ستاد هيئة قتاة السويس
    وادي دجلة - بتروجيتالأربعاء 20 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-0ستاد السلام
    الجونة - غزل المحلةالأربعاء 20 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد خالد بشارة
    المقاولون العرب - حرس الحدودالخميس 21 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد المقاولون العرب
    سموحة - زدالخميس 21 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد برج العرب
    مودرن سبورت - الزمالكالخميس 21 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		2-1ستاد هيئة قناة السويس

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الثانية

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    زد - سيراميكا كليوباترا   الخميس 14 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد القاهرة الدولي
    الاتحاد - مودرن سبورتالخميس 14 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		2-1ستاد الإسكندرية
    بيراميدز - الإسماعيليالخميس 14 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-1ستاد الدفاع الجوي
    طلائع الجيش - المصري البورسعيديالخميس 14 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		3-0ستاد السويس الجديد
    بتروجيت - كهرباء الإسماعيلية  الجمعة 15 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		2-2ستاد بتروسبورت
    الأهلي - فاركوالجمعة 15 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-4ستاد القاهرة الدولي
    حرس الحدود - البنك الأهليالجمعة 15 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-1ستاد المكس
    إنبي - وادي دجلة  السبت 16 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		0-1ستاد بتروسبورت
    غزل المحلة - سموحةالسبت 16 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد المحلة
    الزمالك - المقاولون العربالسبت 16 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد القاهرة الدولي

  • جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الأولى

    المباراة

    الموعد

    النتيجة

    الملعب

    وادي دجلة - بيراميدز

    الجمعة 8 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية

    		0-0

    ستاد السلام

    سيراميكا كليوباترا - الزمالك

    الجمعة 8 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية

    		2-0

    ستاد قناة السويس

    المصري الوبرسعيدي - الاتحاد

    الجمعة 8 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية

    		1-3

    ستاد السويس

    المقاولون العرب - زد

    السبت 9 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية

    		2-0

    ستاد المقاولون

    سموحة - طلائع الجيش

    السبت 9 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية

    		1-1

    ستاد الجيش

    مودرن سبورت - الأهلي

    السبت 9 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية

    		2-2

    ستاد القاهرة الدولي

    الإسماعيلي - بتروجيت

    السبت 9 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية

    		0-0

    ستاد الإسماعيلية

    كهرباء الإسماعيلية - الجونة

    الأحد 10 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية

    		1-0

    ستاد الإسماعيلية

    فاركو - إنبي

    الأحد 10 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية

    		0-0

    ستاد حرس الحدود

    البنك الأهلي - غزل المحلة

    الأحد 10 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية

    		0-0

    ستاد القاهرة الدولي