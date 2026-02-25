Getty
جاك غريليش يرد على الانتقادات "اللعينة والغبية" الموجهة إلى راحيم ستيرلينغ بعد ظهور زميله السابق في منتخب إنجلترا لأول مرة مع فينورد
ستيرلينج يخوض أول مباراة له مع فينورد
انتقل ستيرلينج إلى فينورد كلاعب حر، لكنه اضطر إلى الانتظار قبل أن يشارك في أول مباراة له بسبب تأخر الحصول على تصريح العمل. بعد أن وصلت الأوراق المطلوبة أخيرًا، شارك ستيرلينج في مباراة فريق روبن فان بيرسي كبديل ضد تيلستار. كانت هذه هي الفوز الثالث على التوالي لفيينورد، مما يعني أن الفريق يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الهولندي، بفارق خمس نقاط عن نك، ولكن بفارق 14 نقطة عن المتصدر بيسف.
تحدث الجناح عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد المباراة، قائلاً لـ ESPN: "كانت بداية رائعة. لم ألعب منذ فترة، لكنني أحاول الحفاظ على لياقتي. أنا مع الفريق منذ فترة قصيرة، لذا فإن الأمر يتعلق ببناء خطوة تلو الأخرى ومحاولة الوصول إلى اللياقة البدنية المطلوبة للمباريات. من الجيد أن تبدأ مباراتك الأولى بالفوز، أعتقد أن هذا هو الأهم".
ستيرلينغ أطلق عليها لقب "بامبي على الجليد"
أثار ظهور ستيرلينج لأول مرة انتقادات على إنستغرام من حساب يسمى footballpark، والذي يضم 96 ألف متابع. وجاء في منشور على الحساب: "لم يكن ظهور راحيم ستيرلينج لأول مرة مع فينورد قصة نجاح بالضبط - في الواقع، بدا الأمر ككارثة حقيقية من وجهة نظر النادي الهولندي. بدا الجناح الإنجليزي كبامبي على الجليد. في حالة تدهور مستمر منذ عام 2022، ويفتقر إلى الحافز، ويبدو غير قادر على اللعب تحت قيادة أي شخص غير بيب جوارديولا، فإن ستيرلينج قد دخل بالفعل في سنواته الأخيرة. هل حان الوقت لتعليق حذائه نهائياً؟"
جريليش يدافع عن ستيرلينج
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، رد جريليش بمنشور خاص به دافع فيه عن زميله السابق في مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي. وكتب: "يا له من منشور غبي على إنستغرام يا رجل، ما خطبكم يا جماعة؟ هذا الرجل لم يلعب أو يتدرب منذ فترة طويلة. أشخاص مثلكم هم ما يفسدون العالم. أظهروا بعض الاحترام".
حكم فان بيرسي على ستيرلينغ
وقد اعترف فان بيرسي سابقًا أن ستيرلينج سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يستعيد لياقته بعد فترة غيابه عن تشيلسي. وقال للصحفيين: "تدرب راحيم يوم الثلاثاء الماضي للمرة الأولى مع المجموعة. كانت تلك المرة الأولى التي ينضم فيها إلى المجموعة منذ عدة أشهر. عندما ترى الخيارات التي يتخذها في اللحظات الصغيرة، وسرعة تفكيره وتغييره، ترى أن اللاعبين الآخرين يلاحظون ذلك أيضًا ويستجيبون له. هكذا تسير الأمور.
"تريد أيضًا أن تثبت للآخرين أنك جيد أيضًا. كان ذلك واضحًا في تلك التدريبات. في رأيي، إنه لاعب ذو جودة استثنائية. أظهر ذلك في تلك التدريبات. استمتعت برؤية ذلك، وكذلك زملاؤه في الفريق.
"ما مدى جاهزيتك للمباريات بعد عدم اللعب لمدة ستة أشهر؟ هذا يعتمد على كيفية تجاوزه ليوم غد. يبدو الأمر إيجابياً. لكن علينا أن نكون حذرين معه. سنتحدث مع راهيم حول ذلك. إنه يحتاج إلى بعض الوقت ليتمكن من اللعب لمدة 90 دقيقة. لن يكون ذلك يوم الأحد ولن يكون الأسبوع المقبل أيضاً. لكننا سنحاول الوصول إلى ذلك في أقرب وقت ممكن. سنفعل ذلك بطريقتنا، بأسرع ما يمكن، ولكن بمسؤولية وهدوء".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستيرلينج يأمل في الحصول على مزيد من الدقائق يوم الأحد عندما يعود فينورد إلى الملاعب لمواجهة توينتي. عقد الجناح مع النادي يستمر حتى نهاية الموسم، وهو يأمل في أن يكون له تأثير كبير في الأشهر القليلة المقبلة. قال في مؤتمر تقديمه: "بعد أن تحدثت بالتفصيل مع روبن، أنا واثق من أن فينورد هو المكان الذي يمكنني أن أكون سعيدًا فيه وأثبت نفسي كعضو مهم في الفريق. اللعب في الخارج يمثل تحديًا جديدًا تمامًا بالنسبة لي، وأنا مستعد لخوضه. بصراحة، أنا متحمس للغاية لبدء هذه التجربة. أشكر فينورد، وخاصة روبن و[المدير العام] دينيس [تي كلويس]، على صبرهم واحترافهم خلال هذه العملية".
