كأس العالم في مهب الريح؟ إصابة خطيرة تفسد موسم جريليش وتهدد مشواره مع إيفرتون

ضربة قوية للجناح الإنجليزي الذي بدأ في استعادة مستواه مع إيفرتون في موسم 2025/2026

تعرض جاك جريليش، اللاعب المعار من إيفرتون، لإصابة محتملة بكسر في قدمه قد تبعده عن الملاعب لعدة أشهر مما يعني انتهاء إعارته مع التوفيز بصورة محبطة.

 وقد استعاد الجناح  الإنجليزي نشاطه مع التوفيز بعد أن تراجع مستواه ودوره في مانشستر سيتي. لكن آماله في الانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 تلقت ضربة قوية بعد تعرضه لإصابة في وقت غير مناسب.

  • جريليش يتعرض لإصابة قوية

    لعب جريليش المباراة التي فاز فيها إيفرتون 1-0 على ناديه السابق أستون فيلا في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن الآن، ظهرت تقارير تفيد بأن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تعرض لإصابة قوية قد تنهي موسمه.

     وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن اللاعب الدولي الإنجليزي أصيب في قدمه، مما قد يؤدي إلى استبعاده عن جزء كبير من الموسم. وأضاف التقرير أن اللاعب المعار من مانشستر سيتي، سيزور طبيبًا متخصصًا في الأيام المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة. ورغم أن هذه الإصابة تمثل ضربة قوية لفريق إيفرتون، إلا أن الفريق سيستعيد إيليمان ندياي وإدريسا جاي بعد تتويجهما مع السنغال بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالمغرب، مما يخفف نوعًا من صعوبة أنباء غياب جريليش.

    وجد نفسه مع إيفرتون

    على مدار المواسم القليلة الماضية، أصبح جريليش مجرد ظل للاعب الذي دفع مانشستر سيتي 100 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار) في عام 2021 للتعاقد معه من أستون فيلا. فقد استبدل الموهبة والطبيعية التي اشتهر بها بأسلوب لاعب نمطي، ينفذ أوامر المدرب بيب جوارديولا. 

    ولكن منذ انضمامه إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لموسم واحد، استعاد الجناح بعضًا من صورته السابقة. في الواقع، سجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة في 22 مباراة. 

    ولو استمر على هذا المنوال، لكان جريليش قد انضم إلى تشكيلة توماس توخيل لإنجلترا في كأس العالم هذا العام. الآن، قد يواجه صعوبة في تحقيق هذا الهدف. علاوة على ذلك، قد يهدد هذا فرصته في الانتقال بشكل دائم إلى إيفرتون، الذي لديه خيار شراء اللاعب الإنجليزي المخضرم مقابل 50 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار) هذا الصيف.

  • ديفيد مويس معجب بجريليش

    منذ البداية، أعجب مدرب إيفرتون ديفيد مويس بما شاهده من جريليش منذ انضمامه إلى التوفيز على سبيل الإعارة. بعد أن سجل تمريرتين حاسمتين ضد برايتون ثم عزز ذلك بأدائه الرائع ضد وولفرهامبتون في أغسطس، أشاد الاسكتلندي باللاعب السابق في أستون فيلا.

    وقال مويس في تصريحات سابقة  "إنه أفضل مما كنت أعتقد. ربما يفتقد إلى القليل من الحب والاهتمام. كما يحتاج إلى المباريات. آمل أن يبدأ في البناء على ذلك ويصبح أفضل مع تقدم الموسم. جاك يحدث فرقًا كبيرًا. سواء من خلال تمريراته الحاسمة أو حضوره أو أشياء أخرى كثيرة. لذا، كل الفضل يعود إليه. إنه يلعب الدقائق التي ربما لم يحصل عليها في السنوات الأخيرة. كما تعلمون، إنه لاعب رائع. ما يقدمه جريليش لنا هو شيء عظيم، ونأمل أن يكون حاضرًا دائمًا عندما نحتاج إلى الإبداع وربما تسجيل الأهداف".

    عندما سُئل عن تحسن مستواه، حرص مويس على التقليل من دوره في ذلك، حيث أضاف: "لا علاقة لي بذلك، دعني أخبرك - الأمر كله يتعلق بجاك وعقليته في أن يكون أفضل. هناك القليل الذي يجب إثباته، أعتقد أنه في الحياة، هناك دائمًا شيء ما يجب أن تسعى لتحقيقه. وأؤمن أن جاك يريد أن يثبت أنه لاعب جيد".

    لا يزال الأمل قائماً بالنسبة لجريليش

    على الرغم من أنه لم يلعب مع إنجلترا منذ عام 2024، إلا أن مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل اعترف سابقًا بأنه معجب بجريليش. على الرغم من أن الجناح، الذي يمتد عقده في ملعب الاتحاد حتى عام 2027، لم يلعب تحت قيادة الألماني حتى الآن خلال فترة تدريبه لإنجلترا، إلا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للانضمام إلى قائمة المنتخب في كأس العالم، على الرغم من أن فرصه تضاءلت بسبب هذه الإصابة.

    وقال توخيل في أغسطس: "لا شك أنني معجب كبير بترنت [ألكسندر-أرنولد] وجاك جريليش. لاعبان كبيران وشخصيتان كبيرتان، دائمًا في الصدارة".

