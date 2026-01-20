كأس العالم في مهب الريح؟ إصابة خطيرة تفسد موسم جريليش وتهدد مشواره مع إيفرتون

منذ البداية، أعجب مدرب إيفرتون ديفيد مويس بما شاهده من جريليش منذ انضمامه إلى التوفيز على سبيل الإعارة. بعد أن سجل تمريرتين حاسمتين ضد برايتون ثم عزز ذلك بأدائه الرائع ضد وولفرهامبتون في أغسطس، أشاد الاسكتلندي باللاعب السابق في أستون فيلا.

وقال مويس في تصريحات سابقة "إنه أفضل مما كنت أعتقد. ربما يفتقد إلى القليل من الحب والاهتمام. كما يحتاج إلى المباريات. آمل أن يبدأ في البناء على ذلك ويصبح أفضل مع تقدم الموسم. جاك يحدث فرقًا كبيرًا. سواء من خلال تمريراته الحاسمة أو حضوره أو أشياء أخرى كثيرة. لذا، كل الفضل يعود إليه. إنه يلعب الدقائق التي ربما لم يحصل عليها في السنوات الأخيرة. كما تعلمون، إنه لاعب رائع. ما يقدمه جريليش لنا هو شيء عظيم، ونأمل أن يكون حاضرًا دائمًا عندما نحتاج إلى الإبداع وربما تسجيل الأهداف".

عندما سُئل عن تحسن مستواه، حرص مويس على التقليل من دوره في ذلك، حيث أضاف: "لا علاقة لي بذلك، دعني أخبرك - الأمر كله يتعلق بجاك وعقليته في أن يكون أفضل. هناك القليل الذي يجب إثباته، أعتقد أنه في الحياة، هناك دائمًا شيء ما يجب أن تسعى لتحقيقه. وأؤمن أن جاك يريد أن يثبت أنه لاعب جيد".