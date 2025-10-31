carvajal-courtois-van dijkGoal-social
من فان دايك إلى فتى باريس المُدلل .. جائزة دوري الأبطال الملعونة تختار ضحاياها بعناية وريال مدريد الأكثر نحسًا!

رحلة مؤلمة للأبطال من منصة التتويج إلى المستشفى!

تعرف كرة القدم على أنها "رياضة جماعية"، لكنها في ذات الوقت تعترف بالفضل دائمًا للمهارات الفردية وتكافئ النجوم على أدوارهم الاستثنائية، بجوائز سنوية ضخمة بحجم الكرة الذهبية و"The best"، ومؤخرًا أصبحت في كل مباراة خلال البطولات الكبرى.

ولا خلاف أن جائزة "رجل المباراة" ترتفع قيمتها، كلما زادت أهمية البطولة وكانت في مرحلة متقدمة منها، لذلك فالفوز بهذه الجائزة في نهائي دوري أبطال أوروبا، يمثل إنجازًا وتكريمًا مهمًا، يحلم أي لاعب به ليضاعف فرحته بالوقوف على منصة التتويج وفي يده جائزة خاصة.

لكن مؤخرًا وعلى غير المتوقع، باتت جائزة "رجل المباراة" في نهائي دوري أبطال أوروبا عنوانًا للنجومية المؤقتة، ونقمة تصيب صاحبها، الذي سرعان ما يتحول مساره بعدها إلى سلسلة من الإصابات تُبعده عن الملاعب لفترات طويلة.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، لاحظ عشاق كرة القدم أن من يتألق في الليلة الأوروبية الكبرى، يُصاب بعدها وكأن "لعنة المجد" تطارده، وكان آخر ضحايا هذه الظاهرة، هو الفرنسي ديزري دوي لاعب باريس سان جيرمان، الذي تألق في نهائي 2025، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في فخذه الأيمن تبعده لأسابيع.

وفي السطور التالية، يرصد "GOAL" أبرز النجوم الذين عانوا من هذه اللعنة منذ عام 2019، حيث لم تنقطع اللعنة وتوغلت لتحصد ضحايا من أفضل اللاعبين حول العالم.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025Getty Images

    فان دايك .. من صخرة ليفربول إلى ضحية الصليبي!

    في نهائي 2019 بين ليفربول وتوتنهام، الذي أقيم على ملعب  ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، كان الهولندي فيرجيل فان دايك أحد أهم أسباب تتويج الريدز، بعد أن قدّم أداءً دفاعيًا مذهلًا ليمنع السبيرز من أي تهديد حقيقي ويحفظ تقدم فريقه بثنائية محمد صلاح وديفوك أوريجي.

    اختير فان دايك رجل المباراة بفضل صلابته وثباته، لكن بعد أشهر قليلة تعرض لإصابة بالغة، بقطع في الرباط الصليبي إثر تدخل عنيف من الحارس بيكفورد في ديربي الميرسيسايد، ليغيب عن الملاعب فترة طويلة ويخسر جزءًا من مستواه التاريخي.

  • Kingsley ComanGetty Images

    كينجسلي كومان .. هدف الحسم ثم موسم الإصابات

    في نهائي 2020 الذي أقيم تحت ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا، كان الفرنسي كينجسلي كومان بطل اللقاء، بعدما سجل هدف الفوز لبايرن ميونخ في شباك باريس سان جيرمان، مانحًا فريقه اللقب السادس في تاريخه.

    وتُوّج كومان بجائزة رجل المباراة، لكنه لم يسلم من "اللعنة"، إذ تعرض في الموسم التالي لسلسلة إصابات عضلية متكررة في الفخذ والركبة أبعدته عن عدد كبير من المباريات مع الفريق البافاري.

  • FBL-LIGA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    تيبو كورتوا.. سد ريال مدريد ينهار أمام اللعنة

    في نهائي 2022 أمام ليفربول، كتب تيبو كورتوا اسمه بحروف من ذهب بعدما تصدى لتسع أهداف محققة في رقم قياسي يصعب تحطيمه، وحرم النجم المصري محمد صلاح من التسجيل في ليلة أسطورية.

    وبدون منافس، اختير البلجيكي رجلًا للمباراة التي حسمت بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور، وقاد ريال مدريد للقب الرابع عشر، لكنه في صيف 2023 أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال تدريب الفريق.

    وخلال رحلة تعافيه تأزم موقفه بإصابة أخرى في الركبة، ليغيب معظم موسم 2023-2024، ويصبح أحد أبرز ضحايا اللعنة الغامضة.

  • N'Golo Kante Chelsea Arsenal 2022-23Getty Images

    نجولو كانتي .. القلب النابض توقف مؤقتًا

    في نهائي 2021، تألق الفرنسي نجولو كانتي بشكل استثنائي في وسط ملعب تشيلسي أمام مانشستر سيتي، وفرض سيطرته المطلقة على المباراة التي انتهت بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز، إلا أن كانتي هو من خطف الأضواء وقاد فريقه للفوز باللقب ويتوج رجلًا للمباراة.

    لكن بعد البطولة، بدأ كانتي يعاني من إصابات متكررة في العضلات والركبة، غاب بسببها عن أغلب موسم 2022-2023، وغاب أيضًا عن كأس العالم مع منتخب فرنسا، مما فتح الباب أمام انتهاء مسيرته في أوروبا والرحيل إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، لتصبح إصاباته المتتالية تجسيدًا جديدًا للعنة.

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    رودري .. البطل المنحوس مع مانشستر سيتي

    كان الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي بلا منازع في نهائي 2023، بعدما سجل هدف التتويج أمام إنتر الإيطالي وأبهر الجميع بثباته في وسط الميدان، ليقدم واحدة من أعظم المباريات على المستوى الفردي.

    وبالطبع نال رودري جائزة رجل المباراة، لكن بعد أشهر قليلة عانى من إجهاد عضلي شديد أبعده عن عدد من المباريات الحاسمة في البريميرليج، في وقت أقرّ فيه اللاعب نفسه بأنه "استُنزف بدنيًا بعد موسم شاق للغاية".

    الغريب، أن لعنة رجل المباراة لم تتوقف عند دوري أبطال أوروبا مع رودري، بل امتدت إلى الموسم التالي عندما فائز بجائزة أفضل لاعب في أمم أوروبا 2024 بألمانيا، وبعدها بشهر واحد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، غيبه عن الموسم الماضي بالكامل.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    داني كارباخال .. المجد الأوروبي يقوده لغرف العلاج

    كان داني كارباخال، بطل ريال مدريد الحقيقي أمام بوروسيا دورتموند في نهائي 2024، بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني في الفوز بثنائية نظيفة على أسود الفيستيفال.

    ونال الظهير الإسباني الجائزة المستحقة، لكن بعد أسابيع فقط تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ليغيب عن الموسم الماضي بالكامل ويصبح حلقة جديدة في سلسلة المصابين بعد التتويج.

  • Desire Doue PSGGetty Images

    ديزري دوي .. اللقطة الذهبية قبل الإصابة

    قدّم الفرنسي الشاب ديزري دوي أداءً استثنائيًا وكان المفاجأة الكبرى من المدرب لويس إنريكي في نهائي 2025، حيث ساهم بتسجيل هدفين وصناعة آخر لزميله أشرف حكيمي في الفوز على إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة، مانحًا فريقه أول لقب في تاريخه بدوري الأبطال.

    اختير دوي رجل المباراة بعد أداء لافت وواصل تألقه مع الفريق في بداية الموسم الجاري، لكن النادي الباريسي أعلن قبل ساعات تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن عقب التحام في مباراة لوريان بالدوري الفرنسي، ستُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، ليصبح أحدث ضحايا "لعنة رجل المباراة".