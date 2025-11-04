Getty Images Sport
ثنائي برشلونة ضمن القائمة.. رافينيا ينفجر غضبًا بعد استبعاده من تشكيلة "فيفبرو" 2025!
تشكيلة فيفبرو للأفضل في 2025
أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، مساء أمس الإثنين، "التشكيل الأفضل عالميًا" لعام 2025.
"التشكيل الأفضل" لعام 2025؛ شهد سيطرة كبيرة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث جاء على رأس الأسماء الباريسية في "التشكيل الأفضل"؛ النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحاصل على جائزة "الكرة الذهبية" في العام الحالي، إلى جانب الحارس جيانلويجي دوناروما (الذي تم اختياره بناءً على مستواه مع باريس قبل انتقاله لمانشستر سيتي)، وأشرف حكيمي، ونونو مينديش، وفيتينيا.
وأكمل القائمة فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جود بيلينجهام وكيليان مبابي (ريال مدريد)، كول بالمر (تشيلسي)، بالإضافة إلى ثنائي برشلونة بيدري ولامين يامال.
رافينيا ينفجر غضبًا بعد إعلان تشكيلة الأفضل
ففي خطوة مفاجئة، "انفجر" رافينيا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث نشر سبع عشرة "ستوري" متتالية دفعة واحدة.
لم تكن هذه المنشورات عشوائية، بل كانت ملفاً متكاملاً لإنجازاته الفردية والجماعية خلال موسم 2024-2025.
استعرض البرازيلي من خلالها صوراً له وهو يحمل جوائز "أفضل لاعب في المباراة"، ولحظات تتويجه بالألقاب مع برشلونة، واحتفالاته بتسجيل "هاتريك"، بالإضافة إلى ملخص شامل لجميع أهدافه وإحصائياته التي، من وجهة نظره، تضعه ضمن أفضل لاعبي العالم في الموسم المنصرم.
كانت رسالة رافينيا واضحة: "لقد تم تجاهلي"، وهو احتجاج صريح على عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأحد عشر لاعباً الأفضل في العالم، وهو التصويت الذي يتم حصرياً من قبل لاعبي كرة القدم المحترفين أنفسهم.
إنجاز يامال التاريخي.. صب الزيت على النار
ما زاد من حساسية موقف رافينيا هو أن ناديه، برشلونة، لم يُغفل تماماً. فقد شهدت القائمة وجود لاعبين من زملائه في الفريق الكتالوني، هما بيدري، الذي حافظ على مكانه في خط الوسط، والشاب لامين يامال.
وجاء اختيار يامال (18 عاماً)، الذي يلعب في مركز الجناح أيضًا، ليصنع التاريخ، حيث أصبح أصغر لاعب يتم ترشيحه واختياره في تاريخ "التشكيلة الأفضل" لـ "فيفبرو". هذا الإنجاز التاريخي لزميله الشاب، والذي يُفترض أنه مصدر فخر للنادي، قابله رافينيا بسلسلة من الحجج الإحصائية التي تثبت أحقيته هو الآخر بالتواجد، مما وضع اختيارات اللاعبين المحترفين في موضع تساؤل.
أرقام رافينيا في 2025
تُظهر أرقام رافينيا في موسم 2024/25 الماضي حجم الإسهام الهائل الذي قدمه، وهو ما يبرر على الأرجح رد فعله الغاضب من استبعاده من تشكيلة "فيفبرو". كان النجم البرازيلي عنصراً أساسياً وموثوقاً في تشكيلة برشلونة، حيث شارك في 57 مباراة في جميع المسابقات، بإجمالي 4,661 دقيقة لعب.
وكانت حصيلته التهديفية مذهلة، حيث سجل 34 هدفاً وصنع 26 تمريرة حاسمة، ليساهم بشكل مباشر في 60 هدفاً خلال الموسم. وجاء تألقه الأبرز في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 13 هدفاً وصنع 9 آخرين خلال 14 مباراة فقط. أما في الدوري الإسباني، فقد خاض 36 مباراة، سجل خلالها 18 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى إسهاماته في بطولتي كأس الملك (هدف و 4 تمريرات حاسمة) والسوبر الإسباني (هدفان وتمريرة حاسمة).
تأثر موسم رافينيا الحالي بشكل كبير بسبب الإصابة، مما حدّ من مشاركاته مع الفريق. فبسبب "إصابة في أوتار الركبة"، غاب النجم البرازيلي عن 7 مباريات متتالية حتى الآن (5 في الدوري الإسباني و 2 في دوري أبطال أوروبا). وقبل هذه الإصابة، كان رافينيا قد شارك في 7 مباريات في جميع المسابقات (6 في الليجا وواحدة في دوري الأبطال)، بمجموع 474 دقيقة لعب. ورغم هذه المشاركة المتقطعة، نجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، جاءت جميعها في الدوري الإسباني.
وإذا تحدثنا عن عام 2025 (من الموسم الماضي والحالي) فمنذ بداية العام وحتى توقفه بسبب الإصابة الأخيرة في أوتار الركبة، قدم النجم البرازيلي أداءً مبهراً، حيث نجح في تسجيل 20 هدفاً وتقديم 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. هذه الحصيلة المذهلة، التي تضعه في مصاف أبرز المساهمين هجومياً في العالم، جاءت نتاجاً لختامه القوي لموسم 2024/25 وبدايته الواعدة لموسم 2025/26. وخلال هذا العام، توّج رافينيا جهوده مع برشلونة بتحقيق ثلاثية محلية، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني (الليجا) وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني لموسم 2024/25.
