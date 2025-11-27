توقعات كومبيوتر أوبتا لدوري الأبطال تصدم برشلونة وتُسعد ريال مدريد قبل 3 جولات من نهاية مرحلة الدوري

تنطلق الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر القادم، وتستمر على مدى يومين.
وتتضمن الجولة عددًا من المباريات الحاسمة جدًا في حسابات التأهل لدور الـ16، سواء المباشر أو عبر الملحق، وفي أبرزها يلتقي ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي في ملعب سانتياجو بيرنابيو، فيما يحل ليفربول ضيفًا على إنتر في ملعب سان سيرو.
برشلونة يستضيف آينتراخت فرانكفورت الألماني في ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه أخيرًا خلال مواجهة الدوري الإسباني الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو، فيما يحل تشيلسي ضيفًا على أتالانتا في مباراة مثيرة.
المتصدر، آرسنال، يلتقي مع كلوب بروج في مباراة تبدو سهلة لكن التعادل الأخير للفريق البلجيكي مع برشلونة في نفس الملعب 3-3 يُجبر المدفعجية على الحذر الشديد، ويلعب بايرن ميونخ أمام سبورتينج لشبونة، ويخوض باريس سان جيرمان مغامرة محفوفة بالمخاطر ضد أتلتيك بيلباو.
ويستضيف آيندهوفن، قاهر ليفربول في الجولة الخامسة في أنفيلد، على ملعبه بهولندا أمام أتلتيكو مدريد الباحث عن العودة بالنقاط الكاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، فيما تنتظر أنتونيو كونتي مواجهة ثقيلة مع جوزيه مورينيو حين يحل نابولي ضيفًا على بنفيكا في البرتغال، ويستضيف باير ليفركوزن فريق نيوكاسل.