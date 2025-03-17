"إنذار توخيل يكفيك" .. أسطورة إنجلترا يحرض جاك جريليش على الرحيل عن مانشستر سيتي

Getty Images Sportزهيرة عادل"إنذار توخيل يكفيك" .. أسطورة إنجلترا يحرض جاك جريليش على الرحيل عن مانشستر سيتيإنجلتراجاك غراليشمانشستر سيتيتوماس توخيلالدوري الإنجليزي الممتازتلقى جاك جريليش تحذيرًا بأنه يجب عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد استبعاده من تشكيلة إنجلترا بقيادة توماس توخيل.المقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلجريليش لم يتم استدعاؤه من قبل إنجلترا مرة أخرىحث على استخدام هذا الاستبعاد كتنبيه للاستيقاظتم توجيه الجناح أيضًا للتفكير بجدية في مستقبلهتابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱