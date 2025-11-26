Guardiola Haaland Man City 2023Getty Images
أحمد مجدي

تهديد لعمر مرموش.. جوارديولا يريد الإفلات من كابوس إصابات هالاند بالتعاقد مع مهاجم جديد!

الفريق السماوي يريد أن يكون في الأمان

يبدو أن مانشستر سيتي، أحد أبرز القوى الكروية في العالم خلال العقد الأخير، يعيش مرحلة من الأحادية التكتيكية داخل أسوار ملعب الاتحاد، بعدما بدأ واضحًا أن الفريق يعتمد بشكل شبه كامل على ماكينة الأهداف النرويجية إرلينج هالاند. 

وبينما يواصل المهاجم العملاق تسجيل الأهداف بمعدلات مذهلة، يشعر المدير الفني بيب جوارديولا بأن هذا الاعتماد المفرط قد يضع سيتي في موقف هش في الأوقات الحرجة من الموسم، ما دفعه إلى طلب تدعيم فوري في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أبرزها من إذاعة "توك سبورت"، أن جوارديولا أبلغ إدارة النادي بضرورة التعاقد مع مهاجم قادر على التسجيل وصناعة الفارق، وليس مجرد لاعب إضافي في صناعة اللعب. ويرى المدرب الإسباني أن وجود بديل هجومي فعّال قد يساعد الفريق على تخفيف الحمل عن هالاند، خصوصًا في المباريات التي يتعرض فيها اللاعب لرقابة شديدة أو عندما يضطر للغياب لأي سبب بدني أو فني.

  • سيمنيو يدخل دائرة اهتمامات السيتي

    ووفقًا لنفس المصدر، يضع جوارديولا مهاجم بورنموث الغاني أنطوان سيمنيو ضمن قائمة المرشحين لدعم هجوم مانشستر سيتي في الميركاتو المقبل، بعد أن تبيّن للنادي أن عقد اللاعب يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني. وتُعد هذه القيمة في متناول إدارة السيتي التي لطالما دعمت الفريق بصفقات نوعية، خصوصًا عندما ترتبط بمتطلبات جوارديولا المباشرة.

    ويقدّم سيمنيو، البالغ من العمر 24 عامًا، مستويات مميزة هذا الموسم مع بورنموث في الدوري الإنجليزي. ويتميّز اللاعب بقدرته على التسجيل من مواقف صعبة، إضافة إلى بنيته البدنية القوية وسرعته في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. كما يُعد من اللاعبين القلائل خارج دائرة الكبار الذين يمكنهم مجاراة نسق الفرق الكبرى، ما يجعله خيارًا منطقيًا من وجهة نظر جوارديولا.

  • الإبداع وحده لا يكفي!

    وتذهب التقارير ذاتها إلى أن جوارديولا يعتقد أن الفريق يمتلك وفرة كبيرة في العناصر المبدعة وصنّاع اللعب، لكن ما ينقص الفريق هو لاعب قادر على تحويل هذه الصناعة إلى أهداف حين لا يكون هالاند في أفضل حالاته.

    ففي بعض المباريات الأخيرة، بدا السيتي عاجزًا في بعض الفترات عن إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب، رغم الاستحواذ والهيمنة على الكرة. ويخشى جوارديولا أن تكرار هذا السيناريو قد يكلّف الفريق غاليًا في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، حيث لا مجال لإهدار الفرص.

    وقد أظهر المدرب الإسباني في أكثر من مناسبة قلقه من جلوس هالاند وحيدًا في منطقة العمليات، خصوصًا عندما يعتمد الخصم على دفاع عميق يمنع وصول الكرات إليه بشكل مباشر، مما يجعل الفريق بحاجة إلى مهاجم إضافي يستطيع فتح المساحات أو اللعب كمهاجم ثانٍ إلى جانب النرويجي.

  • مخاوف بدنية أيضًا!

    بعيدًا عن الجانب التكتيكي، فإن جوارديولا يدرك جيدًا أن هالاند يُعد من اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات متكررة، وقد غاب اللاعب في أكثر من فترة خلال الموسمين الماضيين بسبب مشاكل في العضلات أو الجاهزية، وهو ما يدفع جوارديولا إلى البحث عن حلّ استباقي عبر التعاقد مع مهاجم جاهز، يضمن للفريق عدم فقدان عنصر التسجيل في حال غياب هالاند.

    ويشير مراقبون في إنجلترا إلى أن غياب هالاند ولو لأسابيع قليلة قد يكلّف السيتي فقدان نقاط حاسمة في صراع البريمييرليج، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدّمه آرسنال وتشيلسي هذا الموسم.

  • هل يرحل سيمنيو؟

    من جانب آخر، ترى تقارير الصحافة البريطانية أن بورنموث سيكون أمام اختبار صعب للحفاظ على نجمه الغاني، إذ لن يكون قادرًا على منع انتقاله إذا قرر السيتي دفع الشرط الجزائي. لكن النادي قد يحاول إقناع اللاعب بالبقاء حتى نهاية الموسم على الأقل، خصوصًا مع حاجة الفريق إلى ضمان البقاء بين الكبار، رغم أن إغراء ارتداء قميص بطل إنجلترا السابق قد يكون أكبر من أي عرض آخر.

    وبالنسبة لسيمنيو، فإن الانتقال إلى مانشستر سيتي قد يكون نقطة تحول في مسيرته، إذ سيمنحه الفرصة للظهور في دوري الأبطال، واللعب تحت قيادة جوارديولا، والعمل جنبًا إلى جنب مع أحد أفضل المهاجمين في العالم.

    يبدو أن الغاية الأساسية من رغبة المدرب الإسباني ليست مجرد التعاقد مع لاعب جديد، بل إرسال رسالة واضحة إلى الإدارة بأن الفريق يحتاج إلى تنويع أسلحته الهجومية قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم. فجوارديولا لا يريد أن يجد نفسه خالي الحيلة إذا تراجع مستوى هالاند أو تعرض للإصابة، كما حدث في بعض الفترات من الموسم الماضي.

    وبحسب "توك سبورت"، فإن الإدارة ستدرس طلب المدرب بعناية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن الفريق ما زال ينافس على كل البطولات، وأن السوق الشتوية قد تكون الفرصة المناسبة لتدعيم الصفوف قبل انطلاق ماراثون المباريات في المراحل الحاسمة من الموسم.

