بعد فشل السويد بتصفيات كأس العالم .. تهديدات بالقتل تدفع إيزاك للاستعانة بكلب حراسة باهظ الثمن

إيزاك ليس اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينفق مبالغ طائلة لتعزيز أمنه. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن العديد من لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلجأون إلى مقاتلي MMA السابقين لتوفير الأمن لمنازلهم بعد سلسلة من السرقات في "المثلث الذهبي" في شيشاير.

تعرض عدد من اللاعبين والمشاهير الذين يعيشون في ألديرلي إيدج وويلمسلو وبريستبوري للسرقة والحرق المتعمد، مما دفع عددًا من اللاعبين إلى البحث عن حماية أكبر.

كما استثمر جيك أوبراين، مدافع إيفرتون، في كلب حراسة وشرح قراره لاحقًا بقوله: "أعتقد أن الأمن مهم جدًا بالنسبة لشخصية مشهورة. ليس فقط من أجلك، بل من أجل عائلتك أيضًا، لكي تعرف أن عائلتك آمنة في المنزل إذا كنت بعيدًا لأي سبب من الأسباب. نظرًا لأننا نحب الكلاب، لم يكن من الصعب اتخاذ قرار شراء نوكس. إنه مخلص للغاية وسيكون خط الدفاع الأول إذا حدث أي شيء. اخترت شخصيًا Chaperone K9 بناءً على توصية زملائي في الفريق. عثرت على صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما رأيت الأشخاص الذين زودوهم بالكلاب، ومدى احترافهم واهتمامهم بالكلاب التي يدربونها، اتخذت قراري بسرعة".