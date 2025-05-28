"طلع مندس" .. تلميحات خطيرة بعد انتقال علي لاجامي من النصر إلى الهلال ومطالبات للاعب بالتحرك قانونيًا!

صفقة مفاجئة هزت الشارع الرياضي السعودي..

تسببت صفقة انتقال المدافع الدولي علي لاجامي، من النصر إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في جدلٍ كبير بالشارع الرياضي السعودي.

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الهلال أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، التعاقد مع لاجامي البالغ من العمر 29 سنة؛ وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وينتهي عقد لاجامي مع النصر في شهر سبتمبر القادم، حيث يحق له وقتها الانضمام إلى الهلال "مجانًا"؛ إلا أن إدارة فهد بن نافل تسعى لدفع تعويض مالي، من أجل شراء المدة المتبقية، واللعب مع الفريق الأزرق في كأس العالم للأندية 2025.