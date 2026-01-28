تكسير العظام ليس داخل الملعب فقط.. نقل اثنين من مشجعي تشيلسي إلى المستشفى في نابولي!

المشجعان أصيبا بعدما تمت مطاردتهما من قبل مجموعة تُقدر بنحو 25 من جماهير الألتراس، بحسب ما أفادت به تقارير وشهادات شهود عيان. وشارك أحد الضحايا صورة ليده الملطخة بالدماء، في واقعة أثارت قلقًا واسعًا قبل ساعات من مواجهة تشيلسي ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر شهود أن الاعتداء وقع بينما كان المشجعون في طريقهم إلى إحدى الحانات مساء الثلاثاء في المدينة الإيطالية، بينما نشر أحد مشجعي تشيلسي صورة ليده المغطاة بالدماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه تعرض للطعن، وكتب محذرًا: “لا أحد يخرج في نابولي الليلة، الوضع خطير جدًا”.

وفي شهادة مرعبة أخرى، كتب أحد المشجعين على منصة “إكس”: “يا إلهي، ما حدث كان مرعبًا… كنا فقط في طريقنا إلى حانة أخرى، وفجأة طاردنا 25 من ألتراس نابولي بالسكاكين وطعنوا أحد أصدقائي. الناس دائمًا يقولون لا تبحثوا عن المشاكل، لكننا كنا فقط نسير في الشارع، وهم كانوا هناك فجأة. أمر صادم، والحمد لله لم يُصب أحد بإصابة خطيرة”.

وأضاف المشجع نفسه لاحقًا أنه خرج من المستشفى، قائلاً: “خرجت من المستشفى، لكنني بالطبع ما زلت في حالة صدمة”.

وفي منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى مشجع آخر أن سكينًا أُشهر في وجهه ووجه خمسة مشجعين داخل حانة أيرلندية، فقط “لأنهم كانوا يتحدثون باللغة الإنجليزية”، دون التأكد مما إذا كانت هذه الواقعة مرتبطة مباشرة بحادثة الطعن.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن أحد المشجعين “تعرض للطعن في منطقة الأرداف”، قبل أن يتم السماح له بمغادرة مستشفى فيكيو بيليغريني بعد تلقي العلاج اللازم.