Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Aditya Gokhale و بلال محمد

بعد ما حدث في كأس العالم للأندية.. تغييرات ثورية تطول الدوري الإنجليزي

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تغييرات منتظرة في الموسم الجديد من البريميرليج...

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الموضوع يُستكمل بالأسفل
  • بضعة تغييرات من المنتظر حدوثها في الموسم الجديد من البريمرليج
  • السماح للكاميرات بدخول الملعب لتصوير احتفالات الأهداف في الموسم الجديد
  • رابطة الدوري الإنجليزي تسير على خطى كأس العالم للأندية