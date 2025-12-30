تصنيف "جول" المحدث لأفضل 10 لاعبين في الدوري الإيطالي: صعود هويلوند.. مودريتش ينثر السحر وبوليسيتش يعود إلى الصدارة!

في تصنيفنا الأهم للكالشيو، هناك مكان دائم لفيديريكو ديماركو، الذي يزداد قوة كقائد لإنتر ميلان، المتصدر الحالي للدوري الإيطالي.

ويعود الفضل في ذلك إلى الأداء الرائع الذي قدمه لاعب المنتخب الوطني ضد كومو، حيث سجل هدفين بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين. باختصار، شارك هو أيضًا بشكل فعال في الانتصار.

لعب ديماركو جميع المباريات، باستثناء كأس إيطاليا، حتى مباراة الراحة ضد جنوة. ثم عاد ليكون أساسيًا في كأس السوبر وفي بيرجامو، لأن تشيفو لا يستطيع الاستغناء عن لاعبه الأعسر.