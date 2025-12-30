تصنيف "جول" المحدث لأفضل 10 لاعبين في الدوري الإيطالي: صعود هويلوند.. مودريتش ينثر السحر وبوليسيتش يعود إلى الصدارة!

من هم أفضل لاعبي الدوري الإيطالي؟ نحاول الإجابة على السؤال الأكثر شيوعًا بين المشجعين والمتحمسين والعاملين في عالم كرة القدم.
تقدم لكم في "جول" تصنيف أفضل لاعبي الدوري الإيطالي الذي يتم تحديثه أسبوعيًا بناءً على نتائج الدوري.
في تصنيفنا الأهم للكالشيو، هناك مكان دائم لفيديريكو ديماركو، الذي يزداد قوة كقائد لإنتر ميلان، المتصدر الحالي للدوري الإيطالي.
ويعود الفضل في ذلك إلى الأداء الرائع الذي قدمه لاعب المنتخب الوطني ضد كومو، حيث سجل هدفين بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين. باختصار، شارك هو أيضًا بشكل فعال في الانتصار.
لعب ديماركو جميع المباريات، باستثناء كأس إيطاليا، حتى مباراة الراحة ضد جنوة. ثم عاد ليكون أساسيًا في كأس السوبر وفي بيرجامو، لأن تشيفو لا يستطيع الاستغناء عن لاعبه الأعسر.
في بداية الموسم، بدا وكأنه سمكة خارج الماء، محاصر بين عدم قدرته على التأثير وتشكيلة كونتي 4-1-4-1 التي لم تكن تتضمن استخدامه، لكن لم يكن الأمر كذلك.
استعاد ديفيد نيريس مكانه في نابولي في اللحظة الأهم، عندما بدأ كونتي في الحاجة إليه بشكل أكبر لتعويض الإصابات العديدة التي قضت على تشكيلة الفريق الأزرق.
استجاب نيريس كبطل، حيث قدم أداءً رائعًا تلو الآخر وكان دائمًا حاسمًا في النتيجة. سواء بتسجيل الأهداف أو بتقديم تمريرات حاسمة، كما حدث ضد يوفنتوس. في السعودية، تأكدت مكانته، مع إنجازات رائعة وفوز "الآتزوري" بالسوبر.
أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي يلعب في روما، إذا كان بإمكان الجيالوروسي تحقيق طموحاتهم في الترتيب العالي، فإن جزءًا من الفضل يعود بالتأكيد إلى حارس مرمى الفريق.
قام سفيلار بالعديد من التصديات في بداية هذا الموسم، وهو مع سولي العنصر الأساسي في تشكيلة جيان بييرو جاسبيريني. مع جنوة، فقد نظافة شباكه في اللحظات الأخيرة، لكن الآراء والتوقعات لم تتغير.
ضد بولونيا، قدم لنفسه هدية عيد ميلاده الأربعين بتسجيله الهدف الحاسم بلمسة فنية رائعة، ليصبح أكبر لاعب وسط سنًا يسجل في الدوري الإيطالي.
بداية موسمه مع القميص الأحمر والأسود هي مزيج من الجودة والرؤية والركض. يستعيد الكرات ويخلق الفرص ويقود ميلان بكاريزما استثنائية.
لقد قدم درسًا في كرة القدم وأنها لا تعترف بسن أيضًا ضد نابولي ويوفنتوس، وهما أول مباراتين كبيرتين له منذ وصوله إلى إيطاليا، وأثبت أنه لاعب كبير أيضًا أمام فيورنتينا وروما وإنتر.
وعندما استبدله أليجري في مباراة فيرونا، حظي بتصفيق حار من جماهير سان سيرو، إنه أسطورة أبدية.
في الصيف، بدا أنه على وشك مغادرة إنتر للعودة إلى وطنه. في النهاية، ولحسن حظ تشيفو، بقي تشالهان أوغلو في إنتر حيث لا يزال لاعبًا أساسيًا في وسط الملعب.
توجيهاته تضيء لعب النيراتزوري. وهو دائمًا أحد أفضل اللاعبين في العالم في الكرات الثابتة: على سبيل المثال، كانت تمريرته المباشرة من ركلة ركنية لزيلينسكي ضد فيرونا رائعة.
في هذه الأثناء، سجل 7 أهداف هذا الموسم، بما في ذلك هدفين ضد يوفنتوس وفيورنتينا وآخر ضد كومو. ولا بأس إذا أخطأ في ركلة جزاء في الديربي.
يوفنتوس خسر دوسان فلاهوفيتش لكنه استعاد كينان يلدز، الحقيقي. اللاعب التركي، حتى مع سباليتي، أثبت مستواه الذي اعتدنا عليه.
في بيزا، حسم الفوز، وارتفع رصيده إلى 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة.
وقد وصفه سباليتي منذ بعض الوقت بأنه "الرصاصة في الليل" ويواصل تدليله، كما يتضح من العناق الذي احتضن به لاعبه رقم 10 عند خروجه من الملعب. ومن المؤكد أنه يعرف كيف يؤذي خصومه.
مهاجم نابولي الدنماركي يتسلق المراكز في تصنيفنا الخاص بفضل أهدافه.
جاء هويلوند لتعويض غياب لوكاكو الطويل، وبدأ في تسجيل الأهداف ولا يبدو أنه ينوي التوقف: ثنائيته ضد كريمونيزي رفعت رصيده إلى 6 أهداف في الدوري، مما يؤكد تأثيره الكبير على مشروع كونتي. بالنسبة للأزوري، كان ذلك بمثابة فرصة ذهبية.
كان الاختبار الصعب ضد إنتر ميلان سلبيًا، وكان مصاباً بالإنفلونزا ضد روما، لكن بداية الموسم للاعب الأرجنتيني الموهوب من كومو، الذي أصبح قائدًا تقنيًا لفريق "لاريا" الذي يدربه سيسك فابريجاس، كانت ببساطة مذهلة. وفي الواقع، في ليتشي، عادت نجمة الأرجنتيني لتلمع في سماء الدوري الإيطالي.
إذا كان اللاعب المولود في عام 2005 قد أظهر إمكانات كبيرة في الموسم الماضي، فإن الشعور السائد هو أنه قد حقق قفزة نوعية أخرى مع بداية الموسم الجديد.
الأرقام تتحدث عنه: 16 مباراة، 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة. باختصار، لاعب من الطراز الأول.
غالبًا ما يكون موضع نقاش، ودائمًا أو تقريبًا حاسم. يبدو أن هذا هو مصير لاوتارو مارتينيز.
قائد إنتر لا يضحك كثيرًا كما يقول تشيفو، لكنه يسجل الأهداف. ويحرز الكثير منها. آخر هدف له أطاح بأتالانتا، وترك النيراتزوري في صدارة الترتيب.
لاوتارو هو حاليًا هداف الدوري بمفرده، برصيد 9 أهداف. وماذا عن الانتقادات؟ "يمكن للآخرين أن يتكلموا"، قال الأرجنتيني قبل بضعة أسابيع. نعم. هو، في هذه الأثناء، يملأ الشباك بالأهداف.
في اللحظة التي يحتاج فيها ميلان إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى، يحالفه الحظ دائمًا في التمسك باللاعب الذي يثبت أنه أحد المحركين الحقيقيين للفريق الأحمر والأسود: نحن نتحدث عن كريستيان بوليسيتش.
ببساطة مذهل مع 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 11 مباراة في الدوري، باستثناء ركلة الجزاء التي أضاعها ضد يوفنتوس، أصبح اللاعب الأمريكي في الدوري الإيطالي عاملًا مؤثرًا - وبصرف النظر عن المشاكل البدنية - ويمثل ركيزة أساسية في مشروع ماسيميليانو أليجري.
آخر إنجازاته؟ الهدف الذي سجله ضد فيرونا، والذي فتح الباب أمام "الديافولو" ليبقى في أعقاب إنتر بجدول الترتيب.