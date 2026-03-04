تصنيفات لاعبي EA Sports FC 26: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي غائبان عن القائمة، بينما يتصدر محمد صلاح وكيليان مبابي قائمة أفضل نجوم الرجال

أحد أكبر المتقدمين هو لاعب برشلونة الشاب لامين يامال الذي دخل قائمة العشرة الأوائل لأول مرة. ارتفع تصنيف هذا المراهق الموهوب بثماني نقاط عن تصنيفه العام الماضي، مما يعني أنه أصبح الآن تاسع أفضل لاعب في اللعبة. ومن بين اللاعبين الآخرين الذين حصلوا على ترقيات كبيرة زميل يامال في برشلونة رافينها (+5)، الذي دخل أيضًا قائمة العشرة الأوائل، ومدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي (+5).